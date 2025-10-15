search
Economia

Lote extra de R$ 1,5 bi do abono salarial será pago nesta quarta-feira

Trabalhadores com dados corrigidos serão beneficiados


Agência Brasil Por Agência Brasil em 15/10/2025 - 08:56

abono salarial
Lote extra de R$ 1,5 bi do abono salarial será pago nesta quarta-feira (Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Cerca de 1,6 milhão de trabalhadores com inconsistência nos dados enviados pelos empregadores que trabalharam de carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023 e com salário de até dois mínimos receberão um dinheiro extra. O governo federal inicia nesta quarta-feira (15) o pagamento de lote extra de R$ 1,5 bilhão do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

A medida beneficia trabalhadores que ficaram de fora do calendário regular por falhas ou atrasos no envio de informações pelos empregadores à Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou ao e-Social. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o lote extraordinário foi autorizado pela Resolução Codefat nº 1.013/2025, que permitiu a correção dos dados pelas empresas até 20 de junho.

Os pagamentos variam de R$ 126,50 a R$ 1.518,00, conforme o número de meses trabalhados em 2023, ano-base para o cálculo do benefício. Os recursos ficarão disponíveis para saque até 29 de dezembro de 2025.

Quem tem direito
Está inscrito no PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos;

Trabalhou com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2023;

Recebeu remuneração média de até dois salários mínimos no período;

Teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais ou no eSocial;

O lote extra contempla apenas trabalhadores que atendiam aos critérios gerais, mas tiveram as informações corrigidas e reenviadas até junho deste ano.

Não têm direito ao abono salarial
Empregados domésticos;

Trabalhadores rurais e urbanos contratados por pessoa física;

Empregados de pessoa física equiparada a jurídica.

Como consultar se você vai receber
Aplicativo Carteira de Trabalho Digital: basta acessar com CPF e senha do gov.br, ir até a aba “Benefícios” e selecionar “Abono Salarial”;

Central Alô Trabalho (158): atendimento gratuito;

Aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem, para trabalhadores da iniciativa privada.

Como será feito o pagamento
Para quem recebe PIS (trabalhadores da iniciativa privada):

Crédito automático para quem tem conta na Caixa Econômica Federal;

Poupança Social Digital acessada pelo Caixa Tem;

Saque com Cartão Cidadão em terminais, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui;

Saque presencial nas agências da Caixa com documento de identificação.

Para quem recebe Pasep (servidores públicos e trabalhadores de estatais)
Crédito em conta corrente no Banco do Brasil (BB);

Transferência via TED ou PIX para outras instituições;

Saque presencial nas agências do BB.

Prazo e recursos
O saque pode ser feito até 29 de dezembro de 2025. Quem acredita ter direito, mas não foi incluído no lote, pode registrar recurso diretamente no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 158 (Alô Trabalho), pelo e-mail [email protected] (substituindo “uf” pela sigla do estado) ou nas superintendências regionais do Trabalho.

Tropeço da Chapecoense mantém o Goiás no G4

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

Setor de serviços em Goiás cresce 4,1% em agosto, aponta IBGE
Economia

Setor de serviços em Goiás cresce 4,1% em agosto, aponta IBGE

14/10/2025
Dianot Aparecida
Economia

Mais de 100 empresas manifestam interesse em investir no Dianot

13/10/2025
FGST Carteira de trabalho
Economia

Inadimplência no FGTS atinge milhões de trabalhadores e preocupa especialistas

12/10/2025
Indústria em Goiás também apresentou crescimento de 1,6% no acumulado entre janeiro e agosto de 2025 - Fotos: Edinan Ferreira
Economia

Fabricação de veículos puxa alta da indústria em Goiás

10/10/2025
China é a principal exploradora e exportadora desses elementos, tendo papel estratégico na distribuição global desses insumos
Economia

Especialista explica o que são terras raras e minerais no imbróglio entre Brasil e EUA

10/10/2025
Governo Federal autoriza contratação de 6 mil novos professores e técnicos em universidades federais
Emprego

Governo Federal autoriza contratação de 6 mil novos professores e técnicos em universidades federais

15/10/2025
PM desmonta garimpo ilegal e prende 16 pessoas em Goiás
Cidades

PM desmonta garimpo ilegal e prende 16 pessoas em Goiás

15/10/2025
APP 99
Cidades

App 99 sofre instabilidade e fica fora do ar na manhã desta quarta (15)

15/10/2025
Lotofácil 3512: duas apostas dividem prêmio de R$ 1,8 milhão; veja números sorteados
Geral

Lotofácil 3512: duas apostas dividem prêmio de R$ 1,8 milhão; veja números sorteados

15/10/2025
Pesquisa