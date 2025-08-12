search
Geral

Lotofácil 3466 acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 5 milhões

O próximo sorteio será realizado nesta terça-feira (12)


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 12/08/2025 - 08:36

O ChatGPT disse: Lotofácil 3466 acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 5 milhões
A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa (Foto: Repordução)(

O concurso 3466 da Lotofácil, realizado na noite desta segunda-feira (11) pela Caixa Econômica Federal, não teve acertadores dos 15 números sorteados. Com o prêmio acumulado, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para esta terça-feira (12), é de R$ 5 milhões.

Números sorteados:
1 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 12 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25

Premiação do concurso 3466:

15 acertos: nenhum ganhador;

14 acertos: 240 apostas premiadas, R$ 1.839,76 cada;

13 acertos: 9.167 apostas, R$ 35 cada;

12 acertos: 112.211 apostas, R$ 14 cada;

11 acertos: 571.647 apostas, R$ 7 cada.

Como jogar na Lotofácil:

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa. Para jogar, basta marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmios quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos
Geral

TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos

09/08/2025
Morre aos 66 anos o sambista Arlindo Cruz (reprodução Instagram)
Geral

Morre aos 66 anos o sambista Arlindo Cruz

08/08/2025
Mega-Sena
Geral

Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode pagar R$ 9 milhões

08/08/2025
Penalidade Máxima
Geral

Operação Penalidade Máxima: três são condenados por manipulação de resultados de jogos de futebol

07/08/2025
skunk PRF
Geral

PRF apreende 23 kg de skunk na BR-060, em Jataí

07/08/2025
PRF apreende carga irregular de canetas para emagrecimento na BR-153, em Goiás (Foto; PRF)
Cidades

PRF apreende carga irregular de canetas para emagrecimento na BR-153, em Goiás

12/08/2025
Professor Antonio Cruvinel toma posse para novo mandato como reitor da UEG
Educação

Professor Antonio Cruvinel toma posse para novo mandato como reitor da UEG

12/08/2025
STF decide que guardas municipais não têm direito à aposentadoria especial
Justiça

STF decide que guardas municipais não têm direito à aposentadoria especial

12/08/2025
Vila surpreende com vitória contra o Paysandu
Herivelto Nunes

Vitória em Belém “coloca lenha Na fogueira” do clássico

12/08/2025
Pesquisa