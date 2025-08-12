Lotofácil 3466 acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 5 milhões

O concurso 3466 da Lotofácil, realizado na noite desta segunda-feira (11) pela Caixa Econômica Federal, não teve acertadores dos 15 números sorteados. Com o prêmio acumulado, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para esta terça-feira (12), é de R$ 5 milhões.

Números sorteados:

1 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 12 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25

Premiação do concurso 3466:

15 acertos: nenhum ganhador;

14 acertos: 240 apostas premiadas, R$ 1.839,76 cada;

13 acertos: 9.167 apostas, R$ 35 cada;

12 acertos: 112.211 apostas, R$ 14 cada;

11 acertos: 571.647 apostas, R$ 7 cada.

Como jogar na Lotofácil:

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa. Para jogar, basta marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmios quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.