Lula deve vir a Goiânia na próxima quinta (17); saiba motivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem viagem marcada para Goiânia na próxima quinta-feira (17), quando participará da abertura da 60ª edição do Congresso da União Nacional dos Estudantes (CONUNE). O evento, considerado o maior do movimento estudantil brasileiro, reunirá cerca de 15 mil participantes de todo o país entre os dias 16 e 20, transformando a capital goiana em palco de debates sobre o futuro da educação e as principais pautas da juventude universitária.

Essa será a segunda vez que Lula visita Goiânia desde o início de seu atual mandato. Após marcar e desmarcar diversas vezes desde 2023, por motivos variados, em setembro do ano passado, o petista esteve na capital para entregar o primeiro trecho do BRT Norte-Sul, importante obra de transporte coletivo financiada em parte pelo governo federal. Na ocasião, o presidente também anunciou aportes expressivos em habitação e educação, incluindo recursos para creches, ônibus escolares e institutos federais em Goiás.

A expectativa para o CONUNE é de que Lula busque estreitar ainda mais o diálogo com o público jovem, destacando a importância da participação política dos estudantes e sinalizando novos investimentos na educação superior. A presença do presidente no congresso é vista como estratégica para fortalecer a relação com os movimentos sociais e renovar o compromisso do governo com políticas voltadas à juventude.

O congresso contará com plenárias, mesas de debate e atividades culturais que definirão as diretrizes da UNE para os próximos anos. A ida de Lula ao evento reforça o simbolismo do encontro, consolidando sua imagem como aliado histórico dos movimentos estudantis e marcando um gesto de aproximação com Goiás após períodos de tensão política e agendas adiadas.

