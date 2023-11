Lula sanciona mudanças na Lei de Cotas para universidades e IFs

Entre outros pontos, alterações incluem quilombolas e reduzem renda máxima familiar do estudante



Por Redação Tribuna do Planalto em 13/11/2023 - 16:41



As novas regras já serão aplicadas na próxima edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que acontecerá em janeiro de 2024 com base nas notas do Enem