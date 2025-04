Mabel assume vice-presidência de Mobilidade da Frente Nacional de Prefeitos

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, assumiu nesta segunda-feira (7/4), em Brasília, a vice-presidência de Mobilidade Urbana da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). A nomeação ocorreu durante a 87ª Reunião Geral da entidade, que reúne as maiores cidades do país e atua na articulação de políticas públicas em defesa dos municípios brasileiros. “Queremos ampliar a discussão sobre mobilidade com foco nas pessoas. Em Goiânia, estamos investindo em tecnologia para melhorar o tráfego, priorizar o transporte coletivo e dar mais segurança a pedestres e motociclistas”, afirmou Mabel, que agora integra a diretoria temática da FNP.

Em pouco mais de três meses, a gestão já colocou em prática medidas como a conversão livre à direita, liberação de corredores de ônibus para motociclistas, reprogramação semafórica, criação do Centro de Controle Operacional e intervenções viárias que começam a reposicionar Goiânia como referência nacional em mobilidade urbana. “Com planejamento técnico, uso de tecnologia e foco em resultados rápidos, Goiânia avança rumo a um modelo moderno de mobilidade”, explica Mabel.

A gestão prevê melhorias em 26 corredores principais, aumento de até 40% na velocidade média do transporte coletivo e economia superior a R$ 50 milhões em quatro anos, por meio de acordos estratégicos. “A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos tem atuado de maneira importante para melhorias nos municípios. Na comissão de mobilidade, quero fomentar a busca por iniciativas que impactem diretamente a vida dos cidadãos”, pontua o prefeito. Ele reforça que a cidade está sendo preparada para oferecer um sistema de transporte mais rápido, acessível e eficiente, com ônibus menores circulando nos bairros, sincronização semafórica nos corredores BRT e ações preventivas em áreas de risco, como a Marginal Botafogo.

FNP

A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) – fundada em 1989 – é a única entidade municipalista nacional dirigida exclusivamente por prefeitas e prefeitos no exercício de seus mandatos. Reúne todas as capitais e os municípios com mais de 80 mil habitantes. Com tendência crescente, são 415 médias e grandes cidades, onde vivem 61% dos brasileiros e se produzem 74% do Produto Interno Bruto (PIB) do País (dados de 2021). A entidade é estruturada com diretoria executiva, vice-presidências temáticas, por faixa populacional, estaduais e um conselho fiscal.