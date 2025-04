Mabel confirma Paulo Ortegal, Dyogo Crosara e Flávio Rassi no Conselho de Governo

O prefeito Sandro Mabel (UB) nomeou três representantes da sociedade civil para o novo Conselho de Governo da capital. São eles, Paulo Ernani Pires de Carvalho Ortegal, Dyogo Crosara e Flávio Santana Rassi. O documento foi publicado nesta sexta-feira (11) por meio de um decreto que atualiza a composição do conselho.

Anteriormente, o Paço já havia publicado o nome dos seis integrantes do Executivo, sendo os titulares das pastas de governo, fazenda, planejamento urbano, assistência social, além da vice-prefeita Cláudia Lira (Avante) e do presidente da Câmara, Romário Policarpo (PRD).

O conselho prevê quatro representantes da sociedade civil, todos atuando de forma voluntária, sem remuneração. Um quarto nome ainda será publicado.

Paulo Ortegal coordenou o grupo de transição entre a gestão de Rogério Cruz (Solidariedade) e a atual administração. Conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado e ex-secretário de Governo nas gestões de Iris Rezende (MDB), ele atualmente atua como assessor especial do governador Ronaldo Caiado (UB).

O advogado Dyogo Crosara também integrou a equipe de transição de Mabel. Desde então, participa de reuniões com o prefeito, incluindo agenda na Embaixada de Portugal, voltada à articulação de uma possível rota aérea entre Goiânia e Lisboa.

Vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), Flávio Rassi exerce papel de colaborador eventual na Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias. Sem nomeação formal ou remuneração, utiliza a estrutura da prefeitura para contribuir com projetos da administração.

A atuação no Conselho é considerada serviço público relevante, sem vínculo empregatício, previdenciário ou remuneração.

O conselho tem como objetivo fortalecer a governança municipal, garantir maior eficiência na formulação de políticas alinhadas ao Plano Diretor e aos programas governamentais.

Além disso, O Paço afirma que o órgão contribuirá para a modernização da gestão pública e para a adoção de medidas voltadas à estabilidade administrativa, econômica e social da cidade.