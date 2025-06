Mabel critica lei sobre licença para eventos em parques de Goiânia

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (3), o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), criticou a legislação municipal que exige licença para realização de eventos em parques públicos da cidade. “Gente, me contaram uma coisa que fiquei indignado!”, afirmou.

Segundo o prefeito, encontros simples, como piqueniques e aniversários com até 10 pessoas, não deveriam estar sujeitos a qualquer tipo de cobrança ou exigência burocrática. Mabel também ressaltou que a regra em vigor foi criada em 2021, antes de sua gestão, e que sua equipe já está reavaliando a aplicação da medida.

Repercussão pública

A declaração veio após grande repercussão nas redes sociais, motivada por um vídeo em que uma moradora relata indignação ao ter a festa de aniversário do filho interrompida por uma agente da AMMA (Agência Municipal do Meio Ambiente). Na gravação, visivelmente abalada, a mulher relata: “[…] e ela falou que vai tirar o meu evento daqui!”

Críticas nas redes

Apesar do posicionamento, muitos internautas criticaram a postura do prefeito, afirmando que o recuo só veio após pressão popular. “É sério mesmo, prefeito? Precisou o pessoal reclamar nas redes pra você perceber que cobrar taxa por eventos simples nos parques não ia pegar bem? Essa lei tá aí desde 2021, dava pra ter revisado antes de gerar todo esse desgaste. Bora melhorar essa comunicação, porque Goiânia merece respeito, não só recuo depois da pressão!”, comentou um seguidor no perfil oficial do prefeito.

A administração municipal ainda não anunciou mudanças concretas na legislação, mas Mabel sinalizou que eventos pequenos não serão mais alvo de fiscalização ou cobrança.

📹 Assista ao vídeo publicado pelo prefeito:

Instagram – Sandro Mabel

