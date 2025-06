CNH mais cara: exame toxicológico pode ser exigido

O Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que pode tornar obrigatório o exame toxicológico para quem vai tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A (motos) e B (carros de passeio). Atualmente, esse exame é exigido apenas para motoristas das categorias C, D e E — voltadas a profissionais do transporte de cargas e passageiros.

Impacto financeiro

A possível nova exigência preocupa especialistas e autoridades estaduais. Segundo o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, o exame pode representar um custo adicional de R$120 a R$160 para os candidatos à habilitação.

“Essa decisão não partiu do Detran-GO. Infelizmente, será uma nova despesa para quem vai tirar a primeira CNH. A nossa preocupação é com o impacto financeiro sobre a população mais vulnerável”, afirmou.

Repercussão pública

A proposta gerou críticas nas redes sociais do Detran-GO. Internautas relataram que o valor atual da habilitação já é um obstáculo e que a medida pode aumentar a evasão legal. Comentários como “Sempre arrumam um jeitinho de arrecadar mais” e “Tem gente dirigindo sem CNH porque não consegue pagar” refletem a insatisfação popular.

Sanção presidencial

O projeto de lei agora segue para análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pode sancioná-lo ou vetá-lo, total ou parcialmente. Até lá, a obrigatoriedade do exame para as categorias A e B ainda não está em vigor.

