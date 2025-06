Elias Vaz é reeleito para executiva Nacional do PSB

O presidente estadual do PSB (Partido Socialista Brasileiro) em Goiás, Elias Vaz, foi reeleito para compor a Executiva Nacional do Partido Socialista Brasileiro. A decisão foi anunciada no último domingo (1º), durante o encerramento do congresso nacional do partido, realizado em Brasília. O político goiano contou com o apoio do novo presidente do PSB, o prefeito do Recife, João Campos.

Apoios reforçados

Na ocasião, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também foi escolhido para assumir a vice-presidência. O evento contou ainda com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e marcou um momento de reorganização e projeção política do partido para as próximas eleições.

Liderança renovada

Ao comentar a nova composição da Executiva, Elias Vaz destacou a importância da transição de liderança:

“O partido sempre foi muito bem dirigido pelo Carlos Siqueira, mas tenho a certeza de que João vem, com a sua experiência marcada por muitas conquistas em Recife, somar muito ao PSB. É a nossa grande aposta para o governo de Pernambuco e para a construção de uma candidatura à presidência nos próximos anos”, afirmou.

Nova fundação

Carlos Siqueira, ex-presidente do PSB, foi escolhido para comandar a Fundação João Mangabeira. A entidade sem fins lucrativos atua com cursos de formação política, ciclos de estudos e pesquisas nas áreas social, econômica, cultural e política.

Rumo às urnas

Durante o congresso, a nova direção reforçou a importância de fortalecer o PSB para as eleições de 2026, com foco na reeleição da chapa Lula-Alckmin e na consolidação de lideranças estaduais e municipais em todo o país.

