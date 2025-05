Mabel elogia shows de Safadão e Natanzinho e destaca acesso liberado ao público na Pecuária

O prefeito Sandro Mabel (UB) elogiou os artistas que se apresentaram nesta sexta-feira (23) na Pecuária de Goiânia. Ele publicou um vídeo com o cantor Natanzinho Lima e uma foto com Wesley Safadão, atração com o maior cachê pago pela administração municipal para tornar a festa aberta ao público neste ano.

“Olha só com quem eu estou aqui, uma alegria estar aqui com você, Natan”, disse abraçado com o cantor. “A energia desse cara, vou te contar uma coisa, viu. Estou dando uma agarrada nele para ver se eu pego a energia dele”, brincou.

Natanzinho, que cantou antes de Safadão, agradeceu ao prefeito pela contratação e disse que quer voltar ano que vem. “O Brasil inteiro queria estar aqui hoje. Parabéns, festa linda, organização impecável, tudo lindo”, registrou.

“E você diz que o povo não pagou nada para estar aqui hoje”, comentou Natanzinho ao que o prefeito respondeu: “É, nós organizamos para que o povo não pagasse nada”.

A Tribuna do Planalto mostrou que mais de R$ 8,5 milhões já foram empenhados para o pagamento de cachês artísticos e de estrutura para o evento, com recursos do caixa da Prefeitura de Goiânia.

Em outra postagem, o prefeito Sandro Mabel escreveu na legenda de uma foto com Wesley Safadão que “Goiânia adorou” o show. “O cara é bom demais. Valeu, Safadão”.

Os organizadores da Pecuária de Goiânia mencionaram a noite em uma publicação nas redes sociais como “nossa maior festa”, com público de 60 mil pessoas.

Parceria pública

A Pecuária deste ano foi a primeira com a possibilidade de retirada de ingresso sem custo pela população mediante cadastro, a partir de investimentos de recursos públicos. Inicialmente, emendas impositivas de parlamentares seriam destinadas à festa, o que acabou não ocorrendo devido à falta de documentação.

Antes do show principal desta sexta-feira, foram exibidos no palco principal vídeos de deputados estaduais e federais, dos presidentes da Câmara Municipal e Assembleia Legislativa de Goiás, do prefeito da capital, vice-governador e governador de Goiás.

Em comum, os discursos ressaltaram contribuição dos mandatos e ações de governo para viabilizar a festa em um aceno político à multidão. Os políticos também usaram o evento para promoção pessoal nas redes sociais e por meio da imprensa.