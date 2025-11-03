search
Mabel monitora chuvas em Goiânia durante viagem à Espanha

Prefeito acompanhou à distância a mobilização de equipes após fortes chuvas na capital e determinou fechamento de vias durante a madrugada


Lucas de Godoi Por Lucas de Godoi em 03/11/2025 - 09:03

Sandro Mabel monitora chuvas em Goiânia durante viagem à Espanha

O prefeito Sandro Mabel informou que acompanhou à distância as ocorrências provocadas pela chuva que atingiu a capital durante a madrugada desta segunda-feira (3). Em vídeo publicado nas redes sociais, ele disse que, mesmo em Barcelona, onde participa de um evento sobre cidades inteligentes, coordenou as ações emergenciais da Prefeitura.

“Em Barcelona, mas com a cabeça ligada em Goiânia. Nós passamos a madrugada inteira, que era a madrugada quando começou a chover em Goiânia. Nós começamos a trabalhar, a mobilizar as equipes. Chegou a hora que eu dei o comando para fechar a marginal. Fechamos as marginais, fechamos a 87 e fomos monitorando a cidade toda”, afirmou o prefeito.

Mabel relatou que 17 árvores caíram e que equipes da Comurg e da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) atuaram durante toda a madrugada para liberar vias e retirar os galhos. “A equipe da Comurg trabalhou a noite inteira, e a Seinfra retirando as árvores. A Equatorial também foi acionada. Os fios delas que caíram, as árvores caíram em cima de alguns fios. Também estão sendo recuperados”, explicou.

No final do vídeo, o prefeito mencionou que foi montado um comitê de crise, em integração com a prefeita em exercício, para acompanhar as ocorrências. “Nós fizemos aqui um comitê de crise. Integramos com o Goiânia, junto com a nossa prefeita em exercício, e monitoramos a cidade para que pudesse você ter essa tranquilidade. Nós estamos longe, mas a nossa cabeça está onde? Goiânia. Estamos juntos”, declarou.

O prefeito aparece ladeado do secretário de Trânsito, Tarcísio Abreu, vereador Lucas Kitão (UB), deputado federal Ismael Alexandrino e o ex-deputado Samuel Almeida.

Licença

O prefeito Sandro Mabel tirou licença de 15 dias para viagens ao exterior. Ele passou por Portugal antes de chegar a Barcelona, onde participa da Smart City Expo World Congress 2025, evento global sobre inovação urbana e cidades inteligentes, que ocorrerá entre 4 e 6 de novembro. Ele ainda irá a Argentina em agenda particular antes de voltar para Goiânia, no dia 10 de novembro.

Lucas de Godoi

Mabel em Portugal, em reunião com Embaixada do Brasil Foto: Reprodução
