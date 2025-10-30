Mabel reforça em Lisboa tratativas por voo direto entre Goiânia e Europa

Em vídeo publicado nas redes sociais, Mabel destacou que o diálogo com a embaixada busca o apoio diplomático para aproximar a TAP e a cidade. “Viemos falar com o embaixador sobre o voo da TAP para Goiânia. Goiânia almeja um voo direto para a Europa, e a TAP é uma boa companhia que poderia nos ajudar. Sabemos da amizade e da influência junto à empresa, e queremos entrar na fila da TAP para um voo direto”, afirmou o prefeito.

Durante a gravação, o embaixador Raimundo Carreiro, que ocupa o posto desde 2022, respondeu destacando o momento de transformação da TAP. Segundo ele, a companhia “é uma empresa genuinamente portuguesa, que está num processo de privatização, se modernizando, e vai entregar para o setor privado”.

O diplomata acrescentou que a companhia “certamente vai se expandir”, e que, dentro dessa expansão, há espaço para negociar um voo direto para Goiânia, com o apoio da embaixada, do governo português e das tratativas com a empresa aérea.

O presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás (ACIEG), Rubens Fileti, participou da agenda, em que também foram discutidas novas parcerias e oportunidades de negócios entre Goiás e Portugal.

Reuniões anteriores em Brasília

Antes da visita à embaixada de Lisboa, Mabel já havia tratado do assunto em Brasília, tanto na Embaixada de Portugal quanto em encontros mais recentes com os ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e do Turismo, Celso Sabino. Na ocasião, ele apresentou o projeto como estratégico para ampliar o turismo de negócios e lazer, além de fortalecer a economia da capital.

“O voo internacional é um pedido importante para Goiânia, que tem se desenvolvido economicamente e precisa se conectar com o mundo”, disse Mabel durante a reunião, acompanhado do deputado federal Adriano do Baldy.

Silvio Costa Filho reconheceu o potencial da cidade e reforçou o papel da aviação internacional no desenvolvimento regional. “O voo Goiânia-Lisboa é fundamental para o desenvolvimento da cidade”, afirmou o ministro, ao mencionar que o governo federal trabalha na estruturação final das pendências para a operação de voos internacionais no Aeroporto Santa Genoveva.

