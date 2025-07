O prefeito Sandro Mabel (UB) sanciona nesta quarta-feira (30), às 15h, a lei que obriga o fechamento das distribuidoras de bebidas de Goiânia até à meia-noite. A assinatura do projeto de lei nº 92/2025 será realizada no 6º andar do Paço Municipal, no Parque Lozandes. A norma determina que, após as 23h59, o atendimento ao público deverá ser feito exclusivamente por delivery.

O projeto de lei é de autoria do vereador Sargento Novandir (MDB) e foi aprovado pela Câmara Municipal. A proposta tem como justificativa a tentativa de conter a criminalidade nas imediações desses estabelecimentos.

De acordo com dados do Comando de Policiamento da Capital (CPC), mais de 40% dos homicídios registrados em Goiânia entre janeiro e abril de 2024 ocorreram dentro ou próximos a distribuidoras de bebidas.

O Ministério Público de Goiás (MPGO) já havia feito recomendações à Prefeitura para intensificar a fiscalização nesses locais. O órgão ressaltou, à época, que muitas distribuidoras funcionavam irregularmente como bares, estimulando o consumo de álcool nas calçadas e contribuindo para situações de violência.

Durante a tramitação, foi aprovada uma emenda, sugerida pelo vereador Cabo Senna (PRD), que libera o serviço de delivery entre 0h e 5h, desde que sem atendimento direto ao público.

O único voto contrário à proposta foi do vereador Bruno Diniz (MDB), que defendeu um horário de fechamento mais flexível, às 2h, para não prejudicar o comércio.

Embate

A medida reacende episódio ocorrido no início do mandato de Mabel, em fevereiro, quando o prefeito foi criticado após abordar de forma truculenta o dono de uma distribuidora durante uma gravação para as redes sociais.

Com microfone em mãos e câmeras posicionadas, Mabel acusou o comerciante de deixar lixo na calçada, apesar de um cesto de lixo estar presente no local. “Eu te multo uma vez e te fecho na segunda”, disse o prefeito ao dono da distribuidora.

Na ocasião, o vídeo viralizou com forte repercussão negativa. Internautas apontaram arrogância, oportunismo e humilhação contra um trabalhador que, na ocasião, reagiu com educação.