Mãe e filho são presos em flagrante por chantagem sexual online

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionatos e outras Fraudes, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, efetuou a prisão em flagrante, nesta quarta-feira, 28, de uma mãe e seu filho em Aparecida de Goiânia, por envolvimento em um crime de “sextorsão” (chantagem sexual online).

As investigações revelaram que os suspeitos têm conexões com casos semelhantes em outros estados, resultando em prejuízos financeiros para as vítimas, chegando a R$ 10 mil em um dos casos.

Entenda o caso

No dia 27 de fevereiro, uma vítima foi denunciada à polícia informando que estava sendo extorquida sob ameaças graves, após interagir com um perfil falso em um site conhecido de acompanhantes/garotas de programa. A vítima clicou em um link que levou a uma conversa no WhatsApp, onde as violações passaram a exigir transferências bancárias sob ameaças de divulgação de conteúdos sensíveis.

A vítima realizou duas transferências bancárias, totalizando R$ 742, com a chave PIX direcionada para a mãe do autor das ameaças. O criminoso, que utilizava tornozeleira eletrônica, ainda invejava um vídeo da vítima, exibindo o dispositivo como forma de intimidação.

A operação foi realizada na prisão em flagrante da mãe e do filho no local onde residiam, através de sistemas de inteligência e diligências policiais. Após os procedimentos padrão, a Autoridade Policial solicita a conversão da prisão em flagrante para preventiva, especialmente para os indivíduos que fazem uso da tornozeleira eletrônica.