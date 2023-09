Maior enxadrista do Brasil, Mequinho participa de torneio em Goiânia

O Grande Mestre (GM) do xadrez brasileiro, Henrique Mecking, o Mequinho, de 71 anos, estará em Goiânia no dia 23 de setembro para participar de uma simultânea com jogadores durante a 1ª edição do Festival Xadrez no Cubo. O evento, que será no Shopping Flamboyant, receberá também a final do Circuito Escolar.

Mequinho já foi o número 3 do ranking da FIDE, a Federação Internacional de Xadrez, e é tido como o maior jogador da América do Sul. Ainda durante o evento, no dia 24 de setembro, ocorrerá um torneio fechado com 4 Grandes Mestres brasileiros: Everaldo Matsuura, krikor Mekhitarian, Renato Quintiliano e Alexandr Fier.

Circuito Escolar

A competição com estudantes de escolas públicas e privadas de Goiás ocorreu ao longo do ano, e a etapa final do Circuito de Xadrez Escolar contará com 80 finalistas e terá o patrocínio do Sicoob. Eles serão divididos em quatro categorias: 1° ao 3° ano; 4° e 5° anos; 6° ao 8°ano e 9°ano ao Ensino Médio.

O evento, que será montado dentro de um cubo de vidro, será aberto ao público e acontecerá no sábado das 10h às 22h e no domingo das 12h às 20h. Os torneios terão a parceria do Sicoob, com base nos princípios do cooperativismo para fomentar o esporte na comunidade.

Mequinho

Henrique Mecking nasceu no dia 23 de janeiro de 1952 em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e aprendeu a jogar xadrez com apenas quatro anos de idade. Aos sete já disputava com adultos e, aos 13, obteve o primeiro título nacional. Considerado um fenômeno, chegou a lotar o Maracanã de torcedores disputando o campeonato sul-americano.

Venceu os torneios internacionais de Petrópolis-RJ (1973) e de Manila-Nicarágua (1976). Consequentemente, teve a chance de disputar por duas vezes o Torneio de Candidatos, mas foi eliminado em ambas pelos adversários Viktor Korchnoi (1974) e Lev Polugaevsky (1977).

Viveu o melhor momento de sua carreira em 1977, quando conquistou a terceira posição no ranking da FIDE, mas um ano depois uma doença grave o obrigou a afastar-se dos jogos.