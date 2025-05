Segundo dados da Receita Federal divulgados ao Tribuna do Planalto, a maioria dos contribuintes goianos ainda não realizaram a declaração do Imposto de Renda (IRPF) até o momento. Até esta quinta-feira (data atual), foram entregues 677 mil declarações no estado, o que representa 43,3% do total de 1,542 milhão esperado pela autarquia, ou seja, 56,7% ainda precisam entregar. O prazo final para envio termina em 30 de maio.

A Receita Federal informou, ainda, que, entre as declarações já recebidas, 64,5% foram preenchidas utilizando o sistema pré-preenchido e 77% dos contribuintes optaram por receber a restituição via PIX. Para ter direito ao primeiro lote de restituição, que será pago a partir de 30 de maio, os contribuintes devem enviar a declaração até 9 de maio.

A consulta sobre inclusão no primeiro lote estará disponível a partir de 23 de maio no site e aplicativo da Receita Federal. A restituição ocorre quando o valor pago ao longo do ano anterior supera o tributo devido, sendo realizada em cinco lotes mensais consecutivos.

A declaração do Imposto de Renda pode ser feita até 23h59 do dia 30 de maio pelo aplicativo da Receita Federal ou pelo portal gov.br. A autarquia alerta para que os contribuintes não deixem para declarar na última hora, pois após o prazo será aplicada multa que varia de R$ 165,74 a 20% do tributo devido referente ao ano-calendário de 2024.

A Receita Federal reforça que todos os contribuintes enquadrados nas obrigatoriedades devem cumprir com a declaração dentro do prazo estabelecido para evitar penalidades. As informações completas sobre obrigatoriedade e procedimentos estão disponíveis no site oficial da Receita Federal.