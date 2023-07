Mais de 100 barragens em Goiás apresentam nível crítico

Em Goiás, 107 barragens apresentam nível de criticidade que requer um acompanhamento mais rigoroso. É o que aponta um estudo pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). No entanto, segundo a pasta, as barragens já foram vistoriadas por técnicos especializados.

São mais de 40 mil barragens em todo o Estado, com uma área de pelo menos dois mil metros quadrados de lâmina d’água e apenas sete mil estão cadastradas no Sistema Estadual de Segurança de Barragens (Seisb). A Semad reforça que o cadastro desses locais é obrigatório e que está promovendo uma campanha para conscientizar proprietários a cumprirem suas obrigações.