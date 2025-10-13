search
Economia

Mais de 100 empresas manifestam interesse em investir no Dianot

Empresários entregaram a documentação nesta segunda-feira (13/10) para participar da seleção de indústrias para o novo polo industrial em Aparecida de Goiânia


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 13/10/2025 - 15:42

Dianot Aparecida
Empresários formalizam interesse por áreas do novo distrito agroindustrial localizado em Aparecida de Goiânia

O Governo de Goiás, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), recebeu, nesta segunda-feira (13/10), a documentação das empresas interessadas em investir no Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), novo polo industrial em construção em Aparecida de Goiânia. Ao todo, 119 empresas entregaram os documentos na sede da Codego, em Goiânia, demonstrando o forte interesse do setor produtivo em integrar o projeto. As empresas selecionadas poderão contar com subsídio de até 75% no valor da área, conforme critérios técnicos definidos em edital.

O presidente da Codego, Francisco Jr., destacou que o processo de seleção tem sido conduzido com transparência e rigor técnico, assegurando igualdade de oportunidades para todos os interessados e foco no desenvolvimento sustentável. “O recebimento da documentação marca mais uma etapa importante para a consolidação do Dianot. A partir de agora, a comissão fará a análise técnica e documental das propostas, garantindo que os empreendimentos selecionados estejam alinhados aos critérios de desenvolvimento sustentável e geração de empregos”, afirmou.

A Comissão Especial Mista de Licitação da Codego, composta por servidores da estatal e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), será responsável pela análise técnica e documental das propostas enviadas pelas empresas. A seleção levará em conta critérios como geração de empregos, impacto socioambiental, urgência na implantação, nível tecnológico e capacidade de atrair novos investimentos.

Dianot
Com infraestrutura moderna e completa, o Dianot terá redes de água, esgoto, energia elétrica e pavimentação, além de oferecer segurança jurídica e localização estratégica, próxima a rodovias e centros logísticos. O projeto representa um investimento superior a R$ 500 milhões, sendo R$ 100 milhões destinados à infraestrutura e R$ 468 milhões às áreas alienáveis.

Considerado um dos maiores projetos de expansão industrial de Goiás, o Dianot deve abrigar cerca de 200 empresas e gerar até 30 mil empregos diretos e indiretos. O distrito foi planejado para impulsionar a industrialização regional e fortalecer cadeias produtivas ligadas ao agronegócio e à indústria de transformação.

Avião monomotor cai sobre casa no Setor Santos Dumont, em Goiânia

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

FGST Carteira de trabalho
Economia

Inadimplência no FGTS atinge milhões de trabalhadores e preocupa especialistas

12/10/2025
Indústria em Goiás também apresentou crescimento de 1,6% no acumulado entre janeiro e agosto de 2025 - Fotos: Edinan Ferreira
Economia

Fabricação de veículos puxa alta da indústria em Goiás

10/10/2025
China é a principal exploradora e exportadora desses elementos, tendo papel estratégico na distribuição global desses insumos
Economia

Especialista explica o que são terras raras e minerais no imbróglio entre Brasil e EUA

10/10/2025
Empresas devem entregar documentação para investir no Dianot na segunda-feira (13)
Economia

Empresas devem entregar documentação para investir no Dianot na segunda-feira (13)

10/10/2025
veículos Goiás
Economia

Prazo para licenciar veículos em Goiás vence no próximo dia 15 de outubro

10/10/2025
Brasil enfrenta epidemia de obesidade e avanço preocupa especialista
Saúde

Brasil enfrenta epidemia de obesidade e avanço preocupa especialista

13/10/2025
1º Congresso FAUGO 2025 destaca força do automobilismo goiano
Esporte

1º Congresso FAUGO 2025 destaca força do automobilismo goiano

13/10/2025
Aparecida emprego
Cidades

Aparecida tem mais de 2,1 mil vagas de emprego nesta semana

13/10/2025
Incêndios atingem quase 90 mil hectares na Chapada dos Veadeiros
Meio Ambiente

Incêndios atingem quase 90 mil hectares na Chapada dos Veadeiros

13/10/2025
Pesquisa