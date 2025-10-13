Mais de 100 empresas manifestam interesse em investir no Dianot

O Governo de Goiás, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), recebeu, nesta segunda-feira (13/10), a documentação das empresas interessadas em investir no Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), novo polo industrial em construção em Aparecida de Goiânia. Ao todo, 119 empresas entregaram os documentos na sede da Codego, em Goiânia, demonstrando o forte interesse do setor produtivo em integrar o projeto. As empresas selecionadas poderão contar com subsídio de até 75% no valor da área, conforme critérios técnicos definidos em edital.

O presidente da Codego, Francisco Jr., destacou que o processo de seleção tem sido conduzido com transparência e rigor técnico, assegurando igualdade de oportunidades para todos os interessados e foco no desenvolvimento sustentável. “O recebimento da documentação marca mais uma etapa importante para a consolidação do Dianot. A partir de agora, a comissão fará a análise técnica e documental das propostas, garantindo que os empreendimentos selecionados estejam alinhados aos critérios de desenvolvimento sustentável e geração de empregos”, afirmou.

A Comissão Especial Mista de Licitação da Codego, composta por servidores da estatal e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), será responsável pela análise técnica e documental das propostas enviadas pelas empresas. A seleção levará em conta critérios como geração de empregos, impacto socioambiental, urgência na implantação, nível tecnológico e capacidade de atrair novos investimentos.

Dianot

Com infraestrutura moderna e completa, o Dianot terá redes de água, esgoto, energia elétrica e pavimentação, além de oferecer segurança jurídica e localização estratégica, próxima a rodovias e centros logísticos. O projeto representa um investimento superior a R$ 500 milhões, sendo R$ 100 milhões destinados à infraestrutura e R$ 468 milhões às áreas alienáveis.

Considerado um dos maiores projetos de expansão industrial de Goiás, o Dianot deve abrigar cerca de 200 empresas e gerar até 30 mil empregos diretos e indiretos. O distrito foi planejado para impulsionar a industrialização regional e fortalecer cadeias produtivas ligadas ao agronegócio e à indústria de transformação.

