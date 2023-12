Mais de 291 mil condutores de Goiás estão com a CNH vencida

Mais de 291 mil condutores goianos estão com a Carteira de Habilitação vencida. E, para resolver essa situação, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás realiza, de terça a sexta-feira (12 a 15/12), das 8 às 17h, a Operação Renova CNH. A ação acontecerá na sede do Detran-GO, na Cidade Jardim, e vai disponibilizar 960 senhas para o atendimento.

Cada dia da semana serão entregues 240 senhas, sendo 120 pela manhã e 120 no período da tarde, para quem precisar regularizar a CNH. Não é necessário fazer agendamento.

Para ser atendido, é necessário trazer documentos pessoais e originais, a CNH vencida e o comprovante de endereço atualizado nos últimos 90 dias.

Após a conclusão do atendimento, o condutor sairá com a CNH digital atualizada no aplicativo Detran GO ON ou na Carteira Digital de Trânsito (CDT) e poderá buscar o documento impresso na sede do Detran-GO.

Vale destacar que a operação tem como objetivo atender os motoristas e motociclistas que precisam renovar a CNH vencida e têm encontrado dificuldade para o agendamento nas unidades do Vapt Vupt. Lembrando que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir veículo com a CNH vencida é infração gravíssima. São 7 pontos na carteira e multa é de R$ 293,47. Além disso, passível de retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado.

Taxas

Renovação de CNH: R$ 185,70

Exame médico: R$ 90,00

Caso haja a inclusão de atividade remunerada terá a taxa de R$ 100,00 referente ao exame psicológico.