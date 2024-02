Mais de 300 pontos de ônibus revitalizados em Goiânia e Região Metropolitana

Desde o final de janeiro deste ano, mais de 300 pontos de parada do transporte coletivo em Goiânia e Região Metropolitana passaram por construção, recuperação ou revitalização. Essas ações fazem parte do projeto Nova Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (Nova RMTC), com o objetivo de proporcionar maior segurança aos usuários.

De acordo com o subsecretário de Políticas para Cidades e Transportes da Secretaria-Geral de Governo (SGG), Miguel Angelo Pricinote, a nova gestão já realizou 865 laudos periciais em abrigos de concreto, dos quais 230 estão em estado crítico e serão demolidos em breve , sendo substituídos por novos abrigos de estrutura metálica até 2026.

Além da construção e substituição de abrigos, outras ações incluem a conservação de 96 pontos de ônibus, reforma de 54 abrigos danificados, identificação de mais de cem pontos com informações sobre linhas e horários, e a construção de 51 novos abrigos com padrão moderno e sustentável.

Essas medidas visam não apenas melhorar a infraestrutura do transporte coletivo, mas também a experiência dos passageiros, facilitando as viagens e promovendo a mobilidade urbana na região. A Nova RMTC, instituída pela Deliberação da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC) nº 09, de 27 de outubro de 2023, compreende novas iniciativas para aprimorar o sistema de transporte público na região metropolitana de Goiânia.