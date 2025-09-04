search
Política

Mais de 397 mil famílias em Goiás serão beneficiadas pelo Gás do Povo

Programa lançado pelo presidente Lula garante gratuidade no botijão de gás de cozinha e deve atender 15,5 milhões de famílias em todo o Brasil


04/09/2025

Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

O programa Gás do Povo foi lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (4) em Belo Horizonte (MG) para beneficiar mais de 397 mil famílias em Goiás, oferecendo gratuidade na aquisição do botijão de gás de cozinha. A iniciativa tem como objetivo garantir justiça social, saúde e dignidade às famílias de baixa renda e fortalecer o acesso ao gás de cozinha, com expectativa de atingir 100% do público alvo em março de 2026 e atender 15,5 milhões de famílias em todo o país, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas.

 

Regiões atendidas

O Nordeste concentra o maior número de famílias beneficiadas, com mais de 7,1 milhões. Em seguida, estão Sudeste (4,4 milhões), Norte (2,1 milhões), Sul (1,1 milhão) e Centro-Oeste (889 mil). Entre os estados, oito terão mais de um milhão de famílias contempladas: Pará (1,11 milhão), Maranhão (1,01 milhão), Ceará (1,13 milhão), Pernambuco (1,14 milhão), Bahia (1,84 milhão), Rio de Janeiro (1,12 milhão), Minas Gerais (1,20 milhão) e São Paulo (1,87 milhão).

 

Benefício direto

Em 2025 haverá transição do Auxílio Gás para o Gás do Povo, com entrega direta do botijão ao beneficiário. Estima-se que em março de 2026 100% do público esteja atendido, com 65 milhões de botijões distribuídos por ano. Terão direito famílias inscritas no Cadastro Único com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 759), com prioridade para quem recebe Bolsa Família. A retirada será feita em revendas credenciadas, com gratuidade validada eletronicamente via vale digital.

O programa também busca reduzir o uso de lenha, promovendo saúde e segurança alimentar, especialmente para mulheres e crianças expostas a poluentes tóxicos. Famílias que utilizam lenha gastam, em média, 18 horas semanais na coleta, o que impacta educação e qualidade de vida. Segundo dados da EPE — Empresa de Pesquisa Energética — (2023), o GLP, ou gás liquefeito de petróleo, já alcança 91% dos domicílios brasileiros.

Pesquisa