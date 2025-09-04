Caiado diz que bancadas da direita no Congresso vão aprovar anistia para Bolsonaro

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) afirmou nesta quinta-feira que as bancadas dos partidos de direita no Congresso Nacional estão orientadas a votar a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aos políticos ligados a ele. “Todos nós já colocamos claramente esse assunto, as nossas bancadas no Congresso Nacional, todas elas vão votar, você viu aí a posição da União Brasil, que hoje se vincula ao PP. Porque isso é fato consumado, isso é matéria botada na pauta”, disse Caiado, ao chegar para a abertura da 4ª edição da Feira Internacional de Comércio Exterior do Brasil Central (Ficomex). Ele estava acompanhado do cantor Gusttavo Lima e do vice-governador Daniel Vilela.

Os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Rondônia, Marcos Rocha (UB) também vieram a Goiânia participar do evento. Questionado sobre a possibilidade de o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), capitanear a proposta de anistia a Bolsonaro e aliados, já apresentada por Caiado, o governador goiano a descartou. “Ninguém tem a vaidade de querer isso aqui. Todos nós convivemos respeitosamente. Tarcísio é candidato a presidente, Zema é candidato a presidente, Ratinho (Júnior, PSD, governador do Paraná) é candidato a presidente, Caiado é candidato a presidente. Nós convivemos maravilhosamente bem”, garantiu.

Caiado acrescentou que nesta semana foi a Minas Gerais, onde esteve com Zema, e no mês passado foi a Rondônia, onde foi recebido por Marcos Rocha. “Nós não temos essa dificuldade. Nós sabemos muito bem que o que resolve é o voto. Quem puder tirar, chegar no segundo, vai ter o apoio dos demais. É isso que é a maneira com que nós convivemos respeitosamente e convivemos muito bem”, concluiu.

IA e terras raras

O governador também falou sobre o potencial econômico e o pioneirismo de legislações do governo de Goiás em relação a inteligência artificial e terras raras. “O passo adiante que nós demos em Goiás foi exatamente a legislação. Goiás é o único estado que tem uma legislação própria de inteligência artificial. Nós avançamos fortemente no nosso centro de excelência, inteligência artificial, estamos dando total apoio ao desenvolvimento de softwares aqui, ao mesmo tempo que fomentamos a área de mineração”, pontuou.

Para Caiado, Goiás está à frente por ser o primeiro no Brasil a ter terras raras já em produção, atraindo, com isso, o interesse de diversos países. “Vocês viram há pouco o Japão trabalhando conosco no protocolo de intenções para poder fazer com que haja ali a separação dos minerais e não apenas a exportação do produto”, disse, em referência à visita de representantes da Embaixada do Japão no Brasil no mês passado. “Então, Goiás é um estado que mostra o seu dinamismo do ponto de vista de gestão, um empresariado extremamente arrojado, um empresariado ousado, em que cada vez mais avança o espaço Goiás no cenário internacional e o estado de Goiás acompanha, dando todo o apoio, todo o prestígio, para que cada vez mais a renda seja melhor e o cidadão do exterior se sinta muito bem atingido na nossa terra”.

Ficomex

Sobre a Ficomex, Caiado avalia que o evento mostra que hoje Goiás tem potencial para poder mostrar “a nossa função, a nossa tecnologia e, ao mesmo tempo, a nossa capacidade competitiva”. Até o dia 6, a Ficomex busca impulsionar negócios e investimentos e a diversificação das relações comerciais. Mais de 100 países de quatro continentes estarão representados por embaixadas e câmaras de comércio na quarta edição da Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central, incluindo grandes parceiros do Brasil. O número supera o dobro da edição anterior e corresponde a mais de 55% de nações do mundo.

União Europeia, todo o continente africano, China, Canadá, Estados Unidos, México, Rússia, Argentina, Paraguai, Hong Kong e Arábia Saudita, dentre outros países, estarão representados. O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, organizadora da Feira junto com a Faciest, ressalta que o evento também atua para a realização de negócios dentro do território brasileiro, gerando networking entre estados, municípios, instituições, players importantes do mercado e empresas de todos os portes.

“A Ficomex faz a conexão entre vendedores e compradores, sendo um grande estímulo ao setor produtivo do Brasil como um todo e proporcionando um ambiente de negócios mais saudável e sustentável, em todos os sentidos”, destaca Rubens Fileti. Na edição 2025, estarão presentes segmentos como logística, inovação e inteligência artificial, energia, meio ambiente, moda, mineração, agronegócio, farmoquímico, alimentação e bebidas, educação, finanças, saúde e comunicação.

Grandes nomes

O tema da edição 2025 é “Transformação Digital e Sustentabilidade no Mercado Global”, que passa de forma transversal pelos três pilares da Ficomex: educação, negócios e políticas públicas. O evento traz especialistas de grande impacto para setores estratégicos. Entre os destaques, estão o jornalista Carlos Alberto Sardenberg, o agrônomo Marcos Fava Neves, o Doutor Agro, o economista-chefe do Banco do Brasil, Marcelo Rebelo Lopes, e o representante do INPI, Rodinelli Borges Oliveira.

Ao longo dos três dias, o evento terá ainda exposições, apresentações culturais e rodadas de negócios. Nesse contexto, entra a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), vinculada ao MDIC, que promove na FICOMEX rodadas entre empresas brasileiras e compradores da Europa, América do Norte, Oriente Médio, Ásia, América do Sul e África, numa edição do programa Exporta Mais Brasil.

