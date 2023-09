Mais de 52 mil passageiros devem circular pelo aeroporto de Goiânia no feriadão

Mais de dois meses após o último feriado nacional, brasileiros de várias partes do país deverão aproveitar o Feriado da Independência, na próxima quinta-feira, 7 de setembro, para viajar. A CCR Aeroportos projeta aumento na movimentação durante o período nos 14 aeroportos com voos comerciais que administra no Brasil, incluindo o de Goiânia.

A estimativa é que mais de 52 mil pessoas embarquem e desembarquem no Aeroporto Internacional de Goiânia entre os dias 6 e 11 de setembro. Parte destes passageiros que vão desembarcar na cidade vão aproveitar os atrativos da região, como as águas termais de Caldas Novas, as cidades históricas de Pirenópolis e Goiás, além das belezas da capital goiana.

Neste período, que vai desde a véspera do feriado até a segunda-feira, serão 432 operações de pouso e decolagem. De acordo com a gerente do Aeroporto Internacional de Goiânia, Tássia Fraguas, a equipe está preparada para proporcionar uma experiência de viagem segura e agradável aos passageiros. “Nossa equipe está preparada para receber esse aumento de fluxo. O passageiro pode contar com estrutura e serviços adequados para tornar a viagem mais tranquila”, afirma Tássia.

Em todos os 14 aeroportos com voos comerciais administrados pela CCR Aeroportos no Brasil, são esperadas, aproximadamente, 290 mil pessoas entre os dias 6 e 11 de setembro.