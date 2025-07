Mais de 580 mil aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo de ressarcimento do INSS

Mais de 582 mil aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo de ressarcimento proposto pelo Governo Federal para receber de volta valores descontados indevidamente de seus benefícios. O número, registrado uma semana após o início do prazo, representa 30,4% dos cerca de 1,9 milhão de beneficiários aptos em todo o país.

A adesão está disponível para quem contestou descontos entre março de 2020 e março de 2025 e não obteve resposta da entidade em até 15 dias úteis. A grande vantagem do acordo é permitir o ressarcimento sem a necessidade de ação judicial, via processo administrativo, com pagamento integral e corrigido pelo IPCA.

Destaques por estado

Os estados com maior número de adesões até agora são:

São Paulo: 114.599

Minas Gerais: 57.318

Bahia: 55.786

Rio de Janeiro: 55.080

Outros estados, como Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Rio Grande do Sul, já ultrapassaram índices de adesão de 31%.

Quando começam os pagamentos?

Os depósitos começam em 24 de julho, diretamente na conta onde o beneficiário recebe o benefício do INSS. A ordem seguirá a data de adesão — quem aderiu primeiro, recebe primeiro.

Como aderir ao acordo

A adesão é gratuita e pode ser feita exclusivamente pelos canais oficiais:

Aplicativo Meu INSS (site ou app)

Agências dos Correios, em mais de 5 mil municípios

A Central 135 também está disponível para consultas e contestações, mas não realiza adesão.

Passo a passo pelo Meu INSS:

Acesse o app com CPF e senha. Vá em “Consultar Pedidos” e clique em “Cumprir Exigência”. Leia as informações no último comentário. Selecione “Sim” no campo “Aceito receber” e clique em “Enviar”.

Quem pode aderir?

O acordo está disponível para:

Beneficiários com descontos indevidos entre março/2020 e março/2025;

Pessoas que registraram contestação e não receberam resposta da entidade após 15 dias úteis;

Mais de 3,2 milhões de pedidos já passaram desse prazo, pertencentes a cerca de 1,9 milhão de pessoas (um mesmo beneficiário pode ter feito mais de uma contestação).

E se ainda não for possível aderir?

Nos casos em que o pedido ainda está em análise pela entidade, o beneficiário será notificado e poderá:

Aceitar os documentos apresentados;

Contestar por suspeita de falsidade ou indução ao erro;

Afirmar que não reconhece a assinatura.

Se houver contestação e a entidade não devolver os valores em até cinco dias úteis, o caso será encaminhado para auditoria e os beneficiários receberão orientação jurídica com apoio das Defensorias Públicas Estaduais.

Prazo final

Os canais de adesão e contestação permanecem abertos até, pelo menos, 14 de novembro de 2025 — com possibilidade de prorrogação.

Clique aqui para acessar tabela completa