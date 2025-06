Mais de 60 mil pessoas participam do Totus Tuus 2025 em Goiânia

Mais de 60 mil fiéis lotaram o Estádio Serra Dourada, neste sábado, 31 de maio, para participar da 10ª edição do Totus Tuus, o maior evento mariano do Centro-Oeste brasileiro. A celebração foi marcada por momentos de profunda espiritualidade, como a entrada da imagem peregrina de Nossa Senhora das Graças, trazida pela primeira vez ao Brasil diretamente da Capela da Medalha Milagrosa, em Paris.

A imagem foi recepcionada com crianças vestidas de anjos e bandeiras de todos os países, representando a devoção universal à Mãe de Deus. Em um dos pontos mais emocionantes do evento, a imagem foi erguida a 8 metros de altura, diante da multidão comovida, que acompanhou com orações, aplausos e lágrimas de fé.

O evento também contou com a presença de importantes autoridades civis e religiosas, entre elas o Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que visivelmente emocionado declarou ser grande devoto de Nossa Senhora das Graças. Ele compartilhou com o público um testemunho pessoal:

“Onde quer que eu vá, eu levo comigo a Medalha Milagrosa. Ela me acompanha todos os dias e representa minha confiança total na proteção de Maria. É uma alegria imensa ver o povo goiano unido em torno dessa devoção tão poderosa”, relatou o Governador.

Também estiveram presentes a primeira-dama Gracinha Caiado, o Prefeito de Goiânia Sandro Mabel, a Deputada Federal Flávia Morais, o Deputado Estadual George Morais, o Presidente da Assembleia Legislativa Bruno Peixoto, o Presidente da Câmara de Goiânia Romário Policarpo, além de diversas outras lideranças políticas, padres de Goiânia e de vários estados do Brasil.

“É um dia para ficar na memória da nossa fé. Um encontro com Maria que transforma vidas e fortalece corações. O Totus Tuus se tornou um verdadeiro patrimônio do povo goiano e do Brasil”, afirmou o Padre Marcos Rogério, idealizador do evento.

O público segue participando ao longo do dia de uma extensa programação com louvor, pregação, adoração, Santa Missa e apresentações musicais. A estrutura do evento conta com milhares de cadeiras sobre o gramado protegido, arquibancadas liberadas, capela, confessionários, praça de alimentação, loja de artigos religiosos e estandes de empresas parceiras.

Adib afirma que Marconi é desonesto e tenta reescrever a história