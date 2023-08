Marcelo Paula é eleito novo prefeito de Cachoeira Alta

Com 100% das urnas apuradas, Marcelo Paula é o novo prefeito de Cachoeira Alta. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), as eleições suplementares realizadas neste domingo (06) aconteceram dentro da normalidade. Nenhum Termo Circustanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado durante o pleito e só uma urna precisou ser substituída dentre as 27 utilizadas nas seções eleitorais.

O candidato Marcelo Paula (MDB) venceu a disputa para o cargo de prefeito com 56,08% dos votos. Michele Alves foi eleita vice-prefeita. Os candidatos Tiaguinho Ramalho e Clovis de Oliveira tiveram respectivamente 43,63% e 0,28% dos votos. Os eleitos exercerão os mandatos até 31 de dezembro de 2024.

Entre os 8.225 eleitores aptos a votar, compareceram 5.538, totalizando uma abstenção de 32,12%. Os votos nulos somaram 2,42% e os brancos 1,41%.