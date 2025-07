Márcia Sensitiva traz a palestra “Acorda Pra Vida” ao Teatro Goiânia neste sábado (12)

A famosa espiritualista e comunicadora Márcia Fernandes, conhecida nacionalmente como Márcia Sensitiva, estará em Goiânia neste sábado, 12 de julho, com sua nova palestra “Acorda Pra Vida”, no tradicional Teatro Goiânia, às 20h. O evento promete uma noite de insights espirituais, autoconhecimento e conselhos práticos sobre questões do dia a dia, como prosperidade, saúde, amor, inveja e energias negativas.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Ingresso Digital, com valores que variam de R$ 105 a R$ 370, conforme a localização no teatro. A classificação é livre, e o conteúdo é voltado para todos os públicos interessados em espiritualidade e transformação pessoal.

Com seu estilo direto, bem-humorado e espiritualizado, Márcia Sensitiva promete “sacudir” o público com uma abordagem única que mescla ensinamentos místicos, vídeos clássicos de suas famosas “broncas” nas redes sociais e reflexões profundas sobre a forma como conduzimos nossas vidas. “Na minha nova palestra ‘Acorda pra vida!’, eu trago os vídeos mais marcantes das minhas broncas e conselhos, comentando cada um para te ajudar a acordar de vez”, afirma a sensitiva.

Durante o evento, ela abordará temas recorrentes em sua trajetória: como atrair boas energias, lidar com relacionamentos tóxicos, abrir caminhos na vida financeira e entender os impactos da inveja na saúde espiritual e emocional.

Mais de 40 anos de carreira na espiritualidade

Márcia Sensitiva é um dos nomes mais conhecidos da espiritualidade contemporânea no Brasil. Com mais de quatro décadas de atuação, ela é formada em Filosofia, Comunicação Social, Apometria e Física Quântica, e autora de livros de sucesso sobre espiritualidade, autoconhecimento e energia. A sensitiva também mantém presença constante na mídia, com participações em programas de rádio, TV e plataformas digitais, onde soma milhões de seguidores. Sua comunicação acessível e seu carisma conquistaram uma legião de fãs, tornando suas palestras eventos bastante procurados em várias cidades brasileiras.

O momento final da palestra será dedicado a uma energização coletiva, conduzida com a corrente espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, entidade médica muito conhecida nas doutrinas espiritualistas. Para essa parte do evento, a produção sugere aos participantes que pratiquem o chamado jejum espiritual: evitar sexo, álcool, cigarro e carne vermelha por pelo menos dois dias antes da palestra, como forma de preparar o corpo e o espírito para a experiência.

Palestra “Acorda Pra Vida” com Márcia Sensitiva

Data: Sábado, 12 de julho de 2025

Horário: 20h

Local: Teatro Goiânia – Rua 23, nº 252, Centro, Goiânia – GO

Classificação etária: Livre

Ingressos: Ingresso Digital – Compre aqui

Valores: de R$ 105 a R$ 370

