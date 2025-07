Goiás se destaca na alfabetização infantil com 72,7% das crianças alfabetizadas na idade certa

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta sexta-feira, 11 de julho, os dados mais recentes do Indicador Criança Alfabetizada e Goiás se destacou como um dos estados com melhor desempenho em alfabetização infantil no Brasil. Em 2024, 72,7% das crianças goianas da rede pública foram alfabetizadas na idade certa, superando a média nacional de 59,2%. O índice, que era de 56% em 2023, mostra um avanço de 3,2 pontos percentuais em todo o país. Em Goiás, no entanto, o desempenho foi ainda mais expressivo, colocando o estado entre os cinco melhores do Brasil — ao lado de Ceará (85,3%), Minas Gerais (72,1%), Espírito Santo (71,7%) e Paraná (70,4%).

Além de alcançar um dos melhores resultados do país em alfabetização infantil, Goiás também superou a meta pactuada com o MEC, sendo reconhecido como um dos estados com maior progresso no compromisso pela alfabetização. O resultado é fruto da adesão ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), programa que visa garantir que todos os alunos estejam alfabetizados até o final do 2º ano do ensino fundamental. “Estados como Goiás mostram que é possível avançar com planejamento, investimento e compromisso com a educação pública de qualidade”, destacou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Indicador Criança Alfabetizada

O Indicador Criança Alfabetizada é calculado com base em avaliações realizadas pelos sistemas estaduais de ensino, com coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Em 2024, cerca de 2 milhões de estudantes de escolas públicas participaram das provas, que medem habilidades básicas de leitura e escrita. A meta nacional para 2024 era alfabetizar 60% das crianças na idade adequada. Mesmo com os impactos das tragédias climáticas no Rio Grande do Sul, o país chegou próximo do objetivo, alcançando 59,2%.

Para os próximos anos, o MEC definiu metas progressivas de alfabetização: 64% até 2025 e, até 2030, pelo menos 80% das crianças alfabetizadas em todos os estados. Goiás, com seus 72,7%, já está na dianteira dessa trajetória.

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada conta com a adesão de 5.558 municípios e todos os estados brasileiros, com um investimento federal superior a R$ 1 bilhão. A política também promove formações pedagógicas, desenvolvimento de plataformas de avaliação e ações articuladas com as redes estaduais e municipais.

Goiás avança com políticas de alfabetização e apoio às escolas

O bom desempenho de Goiás reflete uma série de ações de gestão, formação e avaliação implementadas nos últimos anos. O estado se beneficiou do apoio da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização (Renalfa), além de iniciativas como webinários, guias de avaliação contínua e a Plataforma de Avaliações Formativas do MEC.

O foco central da política pública é assegurar que todas as crianças, inclusive aquelas impactadas pela pandemia, estejam plenamente alfabetizadas até o final do ciclo de alfabetização.