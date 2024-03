Marconi visita nove capitais do Nordeste e Norte

Por: Thiago Queiroz

Ex-governador por quatro mandatos em Goiás, o atual presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, realizou, em uma semana, visitas de reuniões políticas em nove capitais brasileiras das regiões Nordeste e Norte do país. O intuito é a reestruturação do partido e a preparação para as eleições de 2024, além do resgate do chamado Legado do PSDB, como o Plano Real e os programas sociais implantados nos governos de Fernando Henrique Cardoso.

“Por onde o PSDB passou, ele semeou esperança, ele semeou progresso, desenvolvimento. E não foi essa coisa estridente de brigar um lado contra o outro, foi fazendo, unindo, fazendo com amor”, disse Marconi, em Palmas, uma das cidades visitadas.

Marconi foi ainda a oito capitais nordestinas: Aracaju (SE), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Recife (PE), São Luís (MA), Salvador (BA) e Teresina (PI).

Em Palmas, Tocantins, a segunda-feira (11/3), Marconi foi recebido pela prefeita da capital, Cinthia Ribeiro, que é também presidente nacional do PSDB-Mulher, e pelo deputado estadual Eduardo Mantoan e pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Folha. Ele participou de café da manhã com lideranças políticas, e, na Assembleia Legislativa, de encontro com líderes e pré-candidatos às eleições municipais deste ano.

Logo em seguida, em Teresina, no Piauí, Marconi foi recebido pelo presidente estadual do PSDB-PI, o ex-deputado estadual Luciano Nunes e pelo secretário-geral, Fernando Said. Lá, ele os acompanhou em visitas a obras inauguradas pela gestão do então prefeito Firmino Filho (PSDB), que esteve à frente da prefeitura de Teresina por quatro mandatos, e, em entrevista coletiva.

De Teresina, Marconi foi a São Luís, no Maranhão, para agendas ainda na noite de segunda-feira. Ele foi recepcionado pelo governador Carlos Brandão e pelo presidente do PSDB-MA, Sebastião Madeira. Na terça-feira (12/3), ele se encontrou com lideranças políticas de todo o estado, sobretudo do PSDB, para falar do legado do partido e das estratégias para as campanhas de 2024 e 2026. “Eu vou ajudar o meu partido. Eu vou andar esse Brasil todo recrutando candidatos a prefeito de capitais e cidades do interior. Queremos pelo menos dez palanques fortes em 2026 e preparar o campo para que a gente tenha novamente candidato a presidente da República”, disse Marconi.

Na terça-feira (12/3) Marconi foi também a Fortaleza-CE, quando foi recebido pelo ex-senador Tasso Jereissati, quatro vezes governador do Ceará, pelo vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, e pela deputada estadual Emília Pessoa, para um encontro com lideranças políticas. Ele se encontrou também com o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), para conversar sobre a política brasileira e alianças partidárias.

Ao dar continuidade às visitas aos estados do Nordeste, o presidente nacional do PSDB chegou a João Pessoa (PB), na quarta-feira (13/4), para reunião com o deputado estadual Fábio Ramalho, que é presidente do PSDB da Paraíba e com o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima.

Da Paraíba, Marconi seguiu para Pernambuco, estado governado pela tucana Raquel Lyra (PSDB-PE), onde participou, na quinta-feira (14/3) de um grande encontro com o time tucano na sede estadual do partido. Ele foi recebido pela governadora Raquel Lyra, a primeira mulher a governar o estado, e pelo presidente do PSDB-PE, Fred Loyo. Marconi concedeu coletiva de imprensa e detalhou os planos e expectativas do partido para o pleito municipal deste ano, e se reuniu com filiados. Marconi visitou e concedeu entrevistas às rádios CBN e Rádio Folha e ao Diário de Pernambuco e à Folha de Pernambuco, e participou de um encontro com a governadora Raquel Lyra e outras lideranças políticas no Palácio do Campo das Princesas para discutir estratégias partidárias.

Em Maceió, no estado de Alagoas, na sexta-feira (15/3), Marconi participou de encontro com diversas lideranças políticas. Lá, ele foi recebido pelo ex-deputado federal Pedro Vilela, e pelo ex-governador Teotônio Vilela Filho, que já presidiu nacionalmente o PSDB por cinco anos. O encontro, segundo a organização, reuniu mais de cem lideranças de todas as regiões do estado, e foi organizado pela executiva do PSDB de Alagoas. Ainda na cidade, Marconi concedeu entrevistas e visitou o Memorial Teotônio Vilela, que é um espaço dedicado à trajetória de vida do Menestrel das Alagoas, Teotônio Vilela.

“O PSDB tem história, tem legado e tem ideias. As pessoas querem a gente de volta ao debate, a favor do Brasil. A mão que a gente quer é a mão do centro democrático, é a mão para ajudar o Brasil. É esse PSDB que a gente está erguendo país afora”, disse Marconi Perillo, em Aracajú-SE, na sexta-feira (15/3), quando ele foi recebido pelo ex-senador e presidente do PSDB-SE, Eduardo Amorim.

Para fechar a agenda de visitas pelo Norte e Nordeste brasileiros, Marconi foi a Salvador, Bahia, na sexta-feira (15). Ele foi recebido pelo deputado federal Adolfo Viana e pelo presidente do PSDB-BA, o deputado estadual Tiago Correia. O encontro reuniu lideranças, filiados, vereadores e pré-candidatos para discutir estratégias de fortalecimento do partido nas eleições municipais. Também em Salvador, Marconi participou de reunião com o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e concedeu entrevista à imprensa local.