Trecho da Marginal Botafogo que cedeu após temporal deve ser liberado em até 10 dias

Mabel vistoriou a área e acompanhou parte do trabalho emergencial com tubos de concreto; prefeito diz que resposta começou em minutos e que a cidade volta à normalidade em até 2h após chuvas fortes

O trecho da Marginal Botafogo próximo à Avenida Anhanguera, em Goiânia, que cedeu na manhã desta segunda-feira (9/11) após as fortes chuvas que atingiram a capital, recebe uma operação emergencial para recuperar a via em até 10 dias. O prefeito Sandro Mabel vistoriou o local e acompanhou parte do trabalho.

A área está parcialmente interditada, com a presença de agentes da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) e de técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra).

A resposta imediata

De acordo com Mabel, a resposta começou poucos minutos depois do desabamento. Ele afirmou que a estrutura municipal estava preparada para esse tipo de intervenção e que as equipes chegaram rapidamente ao local.

“Após o muro cair, em dois minutos o nosso pessoal do trânsito estava aqui. Nós estamos preparados para esse tipo de intervenções. Rapidamente eles tiraram, porque abriu um buraco na pista. Aí, em torno de uns oito, dez minutos, essa máquina que já estava posicionada aqui por perto já veio e começou a fazer as escavações”, afirmou o prefeito.

A intervenção emergencial

A intervenção imediata prevê a instalação de proteção tubular no trecho afetado. Os tubos foram comprados e descarregados no canteiro ainda nesta segunda-feira.

Segundo o prefeito, a técnica já foi usada em outro ponto da mesma via. O método consiste em encaixar as peças, inserir ferragem no interior e preencher com concreto, criando uma barreira para impedir que a água continue a corroer a parede.

“Nós estamos esperando uma escavadeira grande, mas enquanto ela não chega, estamos adiantando com essa daqui. Vocês podem ver que os tubos também acabaram de ser comprados e foram descarregados aí, que são os tubos que nós faremos essa obra com eles. Nós vamos fazer essa proteção de tubo, como nós fizemos na outra, encaixa os tubos e vai colocando uma ferragem dentro deles e um concreto”, explicou Mabel.

Estudo para reforço estrutural

Além da obra de contenção imediata, Mabel relatou ter recebido de um engenheiro da equipe municipal a proposta de reforço estrutural mais duradoura, baseada em tirantes ancorados no solo.

O método prevê perfuração do concreto, entrada de tirante e jato de concreto, com instalação de placas parafusadas na face externa do muro para escorar toda a estrutura. A alternativa é apresentada como caminho intermediário diante do custo da reconstrução completa do canal.

Ele afirmou que encaminhou o estudo à área de engenharia, com exigência de projeto técnico que meça a resistência do terreno e a profundidade necessária de ancoragem.

Como funciona o plano de resposta

A atuação no local integra o plano de prevenção e resposta a eventos climáticos da Prefeitura de Goiânia. A estrutura é dividida em três níveis definidos pela Defesa Civil municipal: atenção, alerta e emergência.

No primeiro nível, as equipes acompanham as informações meteorológicas e a aproximação de áreas de instabilidade. Quando a chuva começa a se confirmar, o município passa ao nível de alerta, com deslocamento de equipes para pontos predefinidos e monitoramento das regiões de risco.

No nível de emergência, a resposta pode incluir bloqueios de vias, desvios no trânsito, isolamento de áreas e orientação a motoristas e motociclistas.

A operação envolve a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e as secretarias municipais de Engenharia de Trânsito (SET), de Infraestrutura Urbana (Seinfra) e de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh). Também participam a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e equipes estaduais, do Corpo de Bombeiros e do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Monitoramento e resultado

O monitoramento faz parte do planejamento da prefeitura para enfrentar os impactos do Super El Niño. Apresentado em outubro, o plano acompanha as condições meteorológicas, antecipa riscos e organiza a resposta a ocorrências como tempestades, alagamentos, períodos de calor intenso e baixa umidade do ar.

O fluxo de informação começa com as previsões do Inmet, que abrangem todo o país. A partir delas, o Estado identifica os municípios que podem ser atingidos e encaminha alertas por SMS e WhatsApp. As informações são complementadas pelo Cimehgo, que permite identificar com maior precisão as áreas de maior possibilidade de chuva em Goiás.

Segundo a prefeitura, a estrutura tem dado resultado. Em episódios de chuva forte, a cidade tem retornado à normalidade em até duas horas.

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