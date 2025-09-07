search
Cultura

Mc Kaemy leva o freestyle goiano para o grande palco em São Paulo

Artista tricampeã estadual se apresenta no maior festival de música do país, representando as mulheres do hip-hop


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 07/09/2025 - 10:48

Mc Kaemy leva o freestyle goiano para o grande palco em São Paulo
(Foto: Divulgação)

A artista goiana Mc Kaemy está pronta para representar seu estado na Superliga do The Town Festival, um dos eventos de música mais importantes do país. Reconhecida como tricampeã estadual e campeã nacional de freestyle, ela se apresenta neste domingo, dia 7 de setembro, no Palco Quebrada. Sua participação marca não apenas uma conquista pessoal, mas também coloca Goiás no mapa do hip hop nacional em um festival de grande visibilidade.

Natural de Uruaçu, Kaemy começou sua trajetória no rap há mais de dez anos, quando ainda tinha 14 anos. Movida pela paixão pelas rimas, ela passou a gravar e compartilhar seus vídeos na internet, construindo uma carreira sólida e se tornando uma das vozes mais respeitadas do freestyle feminino no Brasil. Em 2023, ela conquistou o título nacional em uma disputa realizada em Belo Horizonte, consolidando seu lugar entre as maiores do gênero.

Além de Kaemy, outras mestres de cerimônia de diversos estados também estarão na competição, incluindo Devilzinha do Rio de Janeiro, Sofia de Santa Catarina, Levinsk e Maria de São Paulo, e Naia do Rio Grande do Norte. A Superliga reunirá 32 participantes em um formato eliminatório, com batalhas intensas durante os primeiros dias do festival até a grande final. A transmissão ao vivo será feita pelo Canal Bis a partir das 15h55, levando essa demonstração de improviso, criatividade e habilidade para fãs de todo o Brasil.

Leia também: Jonathan Sena apresenta livro “O Que (Não) É Circo?” durante Festival Circo Favela em Goiânia

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Jonathan Sena apresenta livro “O Que (Não) É Circo” durante Festival Circo Favela em Goiânia
Cultura

Jonathan Sena apresenta livro “O Que (Não) É Circo?” durante Festival Circo Favela em Goiânia

07/09/2025
Mr. Gyn
Cultura

Divulgada programação oficial do Canto da Primavera 2025

01/09/2025
Cavalhadas chegam à cidade de Goiás neste fim de semana
Cultura

Cavalhadas chegam à cidade de Goiás neste fim de semana

28/08/2025
Dinossauro
Cultura

Dinossauro pescoçudo sul-americano podia ficar de pé sobre duas patas com facilidade

27/08/2025
Espetáculo “Essência Negra” estreia em Goiânia com celebração da cultura afro-brasileira e entrada franca
Cultura

Espetáculo “Essência Negra” estreia em Goiânia com celebração da cultura afro-brasileira e entrada franca

24/08/2025
Mabel e Caiado participam de desfile cívico-militar em comemoração aos 203 anos da Independência
Destaque

Mabel e Caiado participam de desfile cívico-militar de Goiânia em comemoração aos 203 anos da Independência

07/09/2025
Fiscalização fecha dez distribuidoras em Goiânia na primeira noite de operação do decreto municipal
Cidades

Fiscalização fecha dez distribuidoras em Goiânia na primeira noite de operação do decreto municipal

07/09/2025
Mc Kaemy leva o freestyle goiano para o grande palco em São Paulo
Cultura

Mc Kaemy leva o freestyle goiano para o grande palco em São Paulo

07/09/2025
Lula 7 de setembro
Geral

Pronunciamente do Presidente: Lula exalta soberania e defesa do povo em rede do 7 de setembro

07/09/2025
Pesquisa