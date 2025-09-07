A artista goiana Mc Kaemy está pronta para representar seu estado na Superliga do The Town Festival, um dos eventos de música mais importantes do país. Reconhecida como tricampeã estadual e campeã nacional de freestyle, ela se apresenta neste domingo, dia 7 de setembro, no Palco Quebrada. Sua participação marca não apenas uma conquista pessoal, mas também coloca Goiás no mapa do hip hop nacional em um festival de grande visibilidade.

Natural de Uruaçu, Kaemy começou sua trajetória no rap há mais de dez anos, quando ainda tinha 14 anos. Movida pela paixão pelas rimas, ela passou a gravar e compartilhar seus vídeos na internet, construindo uma carreira sólida e se tornando uma das vozes mais respeitadas do freestyle feminino no Brasil. Em 2023, ela conquistou o título nacional em uma disputa realizada em Belo Horizonte, consolidando seu lugar entre as maiores do gênero.

Além de Kaemy, outras mestres de cerimônia de diversos estados também estarão na competição, incluindo Devilzinha do Rio de Janeiro, Sofia de Santa Catarina, Levinsk e Maria de São Paulo, e Naia do Rio Grande do Norte. A Superliga reunirá 32 participantes em um formato eliminatório, com batalhas intensas durante os primeiros dias do festival até a grande final. A transmissão ao vivo será feita pelo Canal Bis a partir das 15h55, levando essa demonstração de improviso, criatividade e habilidade para fãs de todo o Brasil.

