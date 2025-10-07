search
Escola

MEC anuncia 5 mil vagas em cursos de inovação no próximo Enem

O ministro da Educação também anunciou o lançamento de um edital para fortalecer a aceleração dos núcleos de inovação tecnológica nas universidades


Agência Brasil Por Agência Brasil em 07/10/2025 - 15:40

Enem inovação
Próximo Enem trará 5 mil vagas em cursos de inovação, anunciou ministro

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta terça-feira (7), em Brasília, a oferta de cinco mil novas vagas no próximo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em cursos e universidades e de instituto federais focados em inovação nas áreas de STEM, sigla em inglês para ciência (science), tecnologia (technology), engenharia (engineering) e matemática (mathematics).

A meta é que o Brasil se alinhe à modernidade. “O mundo inteiro discute o novo mundo do trabalho, as novas tecnologias, a inteligência artificial. As universidades estão oferecendo, agora, um novo programa de STEM, com novos cursos nas áreas de biotecnologia, engenharia, robótica e inteligência artificial. Então, vamos ofertar no novo Enem novos cursos nas nossas universidades, conectados com esse novo mundo da tecnologia, da inovação e da ciência”, disse o ministro.

A declaração foi dada durante a abertura da primeira edição do Festival Internacional sobre Tecnologia e Sustentabilidade na Indústria – Curicaca, no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha (Arena BRB).

O ministro da Educação também anunciou o lançamento de um edital para fortalecer a aceleração dos núcleos de inovação tecnológica nas universidades, com recursos públicos para capacitação e para conectar ciência, empresas e a sociedade.

Ensino técnico
O Festival Curica é realizado juntamente com a 5ª edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, em Brasília. Por isso, o ministro Camilo Santana celebrou a regulamentação da lei da nova Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (PNEPT) e mencionou a aprovação do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que permitirá trocar as dívidas dos estados com a União pela abertura de novas matrículas no ensino técnico.

“A meta é criar três milhões de novas matrículas de ensino técnico profissionalizante no país para essa juventude brasileira para chegarmos ao nível de países desenvolvidos, no mundo inteiro”, explicou.

Sem especificar valores, o ministro também citou investimentos na ampliação e consolidação dos institutos federais, incluindo a construção de 104 novos institutos e 270 novos restaurantes estudantis.

Universidades e fundações
O ministro da Educação também informou que será criado um grupo de trabalho para rever as relações das universidades com suas fundações de apoio que dão suporte a projetos de ensino, pesquisa e extensão das instituições públicas de ensino superior, por meio, por exemplo, da captação de recursos externos.

“As fundações são responsáveis por gerar a pesquisa e a inovação, portanto, também tem que estar adaptada a essa modernidade que nós vivemos no mundo.”

O ministro encerrou sua fala ressaltando que 90% das pesquisas no Brasil são realizadas por instituições públicas, principalmente universidades e institutos federais.

“Defender um país soberano é defender a educação, a ciência e a tecnologia. Viva a educação!” disse Camilo Santana.

Clécio Alves apresenta queixa-crime contra Sandro Mabel por calúnia e difamação

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

professor tempo
Escola

Professor brasileiro perde 21% do tempo de aula para manter disciplina

07/10/2025
Goiás abre 10 mil vagas em colégios militares
Destaque

Goiás abre 10 mil vagas em colégios militares

05/10/2025
turismo cotec
Escola

Estudantes do Cotec iniciam atividades de Turismo Pedagógico

29/09/2025
Antônio Cruz/Agência Brasil
Escola

Pagamento da 7ª parcela do Pé-de-Meia:começa nesta segunda-feira

29/09/2025
Evasão Escolar Goiás
Escola

Goiás avança na redução da evasão escolar, mas ensino médio segue como maior desafio

28/09/2025
Caso Amélia Vitória: assassino é condenado a 48 anos de prisão
Justiça

Caso Amélia Vitória: assassino é condenado a 48 anos de prisão

07/10/2025
Aumenta para cinco número de casos de intoxicação por metanol em Goiás
Saúde

Aumenta para cinco número de casos de intoxicação por metanol em Goiás

07/10/2025
Enem inovação
Escola

MEC anuncia 5 mil vagas em cursos de inovação no próximo Enem

07/10/2025
HCN recém-nascidos
Saúde

Projeto com uso de inteligência artificial no HCN já avaliou mais de 2,5 mil recém-nascidos

07/10/2025
Pesquisa