Médicos credenciados ao Detran-GO anunciam paralisação de 48 horas

O Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (Simego) comunicou que os médicos credenciados junto ao Detran-GO paralisarão os atendimentos por 48 horas, entre os dias 15 e 16 de julho de 2025. Não haverá atendimento eletivo terça-feira (15) e quarta-feira (16), conforme decisão aprovada em Assembleia Geral Extraordinária no dia 8 de julho. Os atendimentos classificados como inadiáveis serão mantidos, conforme determina a legislação.

A principal reivindicação da categoria é a recomposição inflacionária dos honorários pagos há mais de oito anos sem reajuste. Os profissionais também cobram a nomeação de um responsável técnico médico, conforme exigência do Conselho Federal de Medicina, abertura de canal de diálogo com a gestão do órgão, fim de interferências administrativas por parte de gestores não médicos, e reorganização das agendas nas unidades do Vapt Vupt.

Esses pontos já haviam sido apresentados pelo Simego em uma carta aberta divulgada no final de junho, na qual o sindicato expôs o impacto dessas condições sobre o exercício da atividade médica e sobre a qualidade do serviço prestado à população.

“Reivindicamos condições justas de trabalho, respeito institucional e reconhecimento profissional. A boa prestação dos serviços à população começa com a valorização de quem os executa.”, escreveu o Simego.

O documento também destaca que os médicos atuam suprimindo uma demanda do próprio órgão, sem vínculo empregatício, e afirma que a ausência de respostas do Detran-GO e do Governo de Goiás levou à decisão pela paralisação.

O Simego reafirma que buscou diálogo com a presidência do Detran-GO e o Governo do Estado para tratar da pauta apresentada, sem retorno até o momento.

O DETRAN-GO foi procurado pela reportagem, mas ainda não respondeu. O espaço segue aberto para manifestação.

https://tribunadoplanalto.com.br/detran-inaugura-delegacia-especializada-em-investigacao-de-crimes-de-transito/