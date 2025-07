Mega-Sena 2891 acumula e próximo prêmio pode pagar R$ 36 mi

O concurso 2891 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (22), em São Paulo, terminou sem vencedores na faixa principal. Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio acumulou. A estimativa da Caixa Econômica Federal é que o próximo sorteio, que acontece nesta quinta-feira (24), pague R$ 36 milhões.

Os números sorteados foram no concursoda Mega-Sena 2891 : 19 – 24 – 26 – 34 – 35 – 54.

Apesar de ninguém levar o prêmio máximo, 41 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma vai receber R$ 70.587,08. Outros 3.285 bilhetes fizeram a quadra e garantiram R$ 1.274,63 cada.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site/aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

A Mega-Sena é o principal concurso das Loterias Caixa e costuma atrair apostadores de todo o país, especialmente em sorteios com valores acumulados. Quanto mais números escolhidos na aposta, maior o preço e também as chances de ganhar.

A Mega-Sena já premiou apostadores com valores impressionantes ao longo dos anos, especialmente nos concursos especiais da Mega da Virada, realizados sempre no último dia de dezembro. O maior prêmio da história foi pago na Mega da Virada de 2022, no concurso 2.550, que distribuiu R$ 541,9 milhões entre cinco apostas vencedoras. Esse valor supera todos os demais já pagos pela loteria e consolidou o concurso como o mais aguardado pelos brasileiros.

Na edição seguinte, a Mega da Virada de 2023 também teve uma premiação bilionária, estimada em cerca de R$ 570 milhões, embora o valor exato ainda esteja em atualização oficial em alguns canais. Já em 2021, o concurso 2.440 pagou R$ 325,2 milhões, divididos entre dois apostadores.

Fora do período da Mega da Virada, o maior prêmio já pago em um sorteio regular da Mega-Sena foi o do concurso 2.150, realizado em 11 de maio de 2019. Na ocasião, um único apostador de Pernambuco levou sozinho a bolada de R$ 289,4 milhões, o maior prêmio individual da história da loteria.

Outros concursos especiais também marcaram a história da Mega-Sena, como a edição de 2014 da Mega da Virada, que pagou R$ 263,2 milhões, divididos entre quatro apostas. Em 2015, o valor chegou a R$ 211,6 milhões, com seis apostas premiadas.

Esses números refletem o potencial da Mega-Sena, que continua atraindo milhões de apostadores em todo o país, especialmente em sorteios com valores acumulados ou nos concursos de fim de ano. A aposta simples custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas ou pelo site da Caixa.

