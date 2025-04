Mega-Sena acumula e próximo prêmio é estimado em R$ 8 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.856 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (27). Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o próximo sorteio pague R$ 8 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 03 – 05 – 10 – 27 – 38 – 48.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 50 apostas acertaram a quina e cada uma receberá R$ 38.163,34. Já a quadra teve 4.216 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 646,57.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (29). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do país, ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal.