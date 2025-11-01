search
Mega-Sena acumula em R$ 34 milhões; saiba como participar do concurso 2.935

Sorteio especial com final 5 injeta recursos extras no prêmio principal. Apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas ou online


MEGA SENA especial está acumulada em R$ 34 milhões. Foto: Marcello Casal

A esperança de ficar milionário move milhões de apostadores neste fim de semana. O concurso 2.935 da Mega-Sena, que acumulou um prêmio estimado de R$ 34 milhões, será sorteado neste sábado, 01 de novembro, a partir das 20h (horário de Brasília).

O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O valor bilionário na faixa principal é influenciado por uma regra especial: por ser um concurso com final 5, ele recebe um aporte extra das arrecadações dos cinco concursos anteriores, potencializando o prêmio.

Informações do Sorteio
Data: Sábado, 01 de novembro

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Espaço da Sorte – Avenida Paulista, 750, São Paulo/SP

Prêmio Estimado: R$ 34.000.000,00 (para acertar as 6 dezenas)

Transmissão: Ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Como Participar do Sorteio
Se você quer tentar a sorte e concorrer a essa bolada, confira o guia completo para fazer sua aposta:

1. Onde Apostar?

Casas Lotéricas: É possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada em todo o país.

Pela Internet: A aposta online pode ser feita no site oficial www.loterias.caixa.gov.br ou pelo aplicativo “Caixa Loterias”. É necessário ter cadastro e ser maior de 18 anos.

2. Até Quando Apostar?

O prazo final é até as 19h (horário de Brasília) deste sábado, 01 de novembro. Após esse horário, as apostas para este concurso não serão mais aceitas.

3. Qual o Valor e Como Jogar?

O valor da aposta simples, com a marcação de seis números, custa R$ 6,00.

O apostador marca seis números, de 01 a 60, no volante. Para ganhar o prêmio máximo, é preciso acertar todos os seis números sorteados.

4. Outras Formas de Jogar:

Surpresinha: O sistema escolhe os números aleatoriamente para você. Custa R$ 6,00.

Apostas com Mais Números: Você pode marcar de 7 a 15 números no mesmo volante. Isso cria mais combinações e aumenta suas chances de ganhar, mas o valor da aposta fica mais alto. Por exemplo, uma aposta com 7 números (7 jogos) custa R$ 42,00.

