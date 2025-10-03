search
Geral

Mega-Sena concurso 2922: prêmio acumula e vai a R$ 12 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas no sorteio desta quinta-feira; próximo concurso será no sábado (4)


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 03/10/2025 - 08:38

Foto: Marcelo Brandt

O concurso 2.922 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quinta-feira (2), em São Paulo, e terminou sem ganhadores do prêmio principal. Com isso, o valor acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal é que o próximo sorteio, no sábado (4), pague R$ 12 milhões.

Números sorteados

04 – 23 – 30 – 39 – 40 – 41

  • Quina (5 acertos): 13 apostas ganhadoras, cada uma leva R$ 97.420,54

  • Quadra (4 acertos): 1.454 apostas ganhadoras, cada uma leva R$ 1.435,75

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena é a principal loteria do Brasil e oferece prêmios milionários. O jogo simples custa R$ 6,00 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis no volante.

Também é possível apostar em mais dezenas (até 20), o que aumenta as chances de ganhar, mas o valor da aposta sobe proporcionalmente.

Formas de apostar:

  • Lotéricas: até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

  • Online: pelo site Loterias Caixa ou aplicativo oficial. O pagamento pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou internet banking (para correntistas da Caixa).

É preciso ter 18 anos ou mais para jogar.

Probabilidades de ganhar

A chance de acertar os seis números varia conforme a quantidade de dezenas escolhidas na aposta:

  • 6 dezenas (jogo simples, R$ 6,00): 1 em 50.063.860

  • 7 dezenas (R$ 42,00): 1 em 7.151.980

  • 15 dezenas (R$ 22.522,50): 1 em 10.003

  • 20 dezenas (R$ 232.560,00 – aposta máxima): 1 em 1.292

Além do prêmio principal (Sena), também há prêmios para quem acerta 5 (Quina) e 4 (Quadra) números.

Quando é o próximo sorteio?

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado no sábado, 4 de outubro de 2025, com prêmio estimado em R$ 12 milhões.

📌 Resumo:

  • Ninguém acertou as seis dezenas no concurso 2.922.

  • Prêmio acumulou para R$ 12 milhões.

  • Apostas podem ser feitas até as 19h de sábado.

  • Probabilidade mínima de ganhar é de 1 em 50 milhões.

