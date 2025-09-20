search
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 40 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília


Agência Brasil Por Agência Brasil em 20/09/2025 - 08:52

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.917 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 40 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Requisitos para apostar online na Mega-sena
  • Ser maior de 18 anos e ter um CPF válido.
  • Ter um cartão de crédito ou acesso ao Pix para pagamento.
  • O valor mínimo para apostas online é de R$ 30, podendo ser alcançado com a combinação de apostas de diferentes modalidades, como Quina, Lotofácil, etc.
Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

