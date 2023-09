Menino de 11 anos é encontrado em situação de vulnerablidade, em Mara Rosa

Um menino de 11 anos de idade foi encontrado em uma fazenda de Mara Rosa, no interior do estado, em situação de vulnerabilidade física e social. O Ministério Público recebeu uma denúncia sobre o caso e, ao chegar ao local, constatou que além de ser submetido a váris trabalhos braçais em troca de cama e comida, a criança também estava sem frequentar a escola.

Ao ser interrogado pelo Conselho Tutelar do município sobre a situação, o proprietário da fazenda afirmou que não possui nenhum vínculo familiar com o menor e garantiu que ele foi levado para o local há cerca de quatro meses a pedido da própria mãe.

Procurada, a mãe do garoto não quis fornecer o próprio endereço e afirmou que, enquanto eles moravam juntos, o menino dava muito trabalho para estudar, motivo que a teria feito tirá-lo da escola há dois anos. Ela deixou claro não haver interesse em retomar a tutela do menino, deixado sob os cuidados do fazendeiro, de quem ela havia alugado uma casa.

A promotora de Justiça Gisele de Sousa Campos Coelho representou à Justiça pela perda do poder familiar da mãe, além de pedir a aplicação de medida de proteção e acolhimento institucional para o menino, com a realização de um estudo psicossocial do caso.

A Justiça determinou que a crança seja acolhida da Casa de Acolhimento de Mara Rosa, onde deverá receber acompanhamento e tratamento adequado, além de outros cuidados de que necessite.

Apesar de deferidos os pedidos, a decisão judicial ainda não foi cumprida.