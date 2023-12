Menino que passou mal ao comer lagartixa ainda sente dores

O menino que comeu uma lagartixa frita em Formosa, no Distrito Federal, ainda segue passando mal, segundo a mãe. Raquel de Souza afirma que a criança sente fraqueza e dores de cabeça, além de aguardar consulta com um especialista para saber da gravidade da infecção intestinal, que já o levou a ser internado por três vezes.

De acordo com a mãe da criança, o menino ainda não consultou com o gastroenterologista. O pedido do encaminhamento foi feito na última segunda-feira (27) e a família aguarda o contato do hospital.

A Polícia Civil segue investigando a madrasta e a mãe da mulher, já que teriam sido elas que ofereceram o animal ao menino.