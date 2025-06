A Netflix anunciou a produção de uma nova minissérie nacional baseada em um dos episódios mais impactantes da história recente do país e de Goiás: o acidente com o Césio-137, ocorrido em Goiânia, em 1987. Intitulada “Emergência Radioativa”, a série de ficção terá criação de Gustavo Lipsztein e direção de Fernando Coimbra, conhecido por trabalhos como “O Lobo Atrás da Porta”. A produção é assinada pela Gullane, com previsão de início das filmagens ainda neste ano.

Para quem não lembra, o acidente com o Césio-137 foi o maior desastre radiológico do mundo fora de uma usina nuclear. Ele teve início quando dois catadores de sucata encontraram um aparelho de radioterapia abandonado em uma antiga clínica. Sem saber do perigo, manipularam o equipamento, que continha cloreto de césio, uma substância altamente radioativa. O material acabou sendo distribuído entre familiares, vizinhos e curiosos, provocando uma contaminação em larga escala que afetou centenas de pessoas e causou quatro mortes confirmadas por exposição aguda à radiação.

A trama de “Emergência Radioativa” promete abordar o drama a partir de diferentes pontos de vista, incluindo vítimas, médicos e físicos que atuaram nos bastidores da tragédia tentando salvar vidas e conter os danos à cidade. Segundo o diretor Fernando Coimbra, a série resgata um evento “quase esquecido no país”, e destaca personagens que raramente ocupam o protagonismo em produções brasileiras, como cientistas e profissionais da saúde em situações extremas.

A produção de “Emergência Radioativa” busca não apenas recontar a história do acidente com o Césio-137, mas também refletir sobre a responsabilidade, a desinformação e os impactos duradouros de um episódio que marcou para sempre a história de Goiânia e do Brasil. A série ainda faz parte de um pacote com outras nove produções brasileiras anunciadas pela Netflix, entre séries, filmes, documentários e realities. Além de “Emergência Radioativa”, a plataforma prepara títulos como “Fúria”, sobre MMA; “Brasil 70 – A Saga do Tri”; e “Ronaldinho Gaúcho”, um documentário sobre a vida do jogador.