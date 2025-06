A Netflix confirmou a produção de uma nova minissérie nacional baseada no acidente com o Césio-137, ocorrido em Goiânia, em 1987. Intitulada “Emergência Radioativa”, a obra é inspirada no maior desastre radiológico do mundo fora de uma usina nuclear e contará com o ator Johnny Massaro no papel principal, interpretando um físico que atua na tentativa de conter a contaminação e salvar vidas. As informações são da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Com direção de Fernando Coimbra (“O Lobo Atrás da Porta”) e criação de Gustavo Lipsztein, a minissérie está sendo produzida pela Gullane e já começou a ser gravada. Também estão no elenco nomes como Paulo Gorgulho, Alan Rocha, Tuca Andrada, Antonio Saboia, Bukassa Kabengele e Luiz Bertazzo.

O enredo promete mergulhar nos bastidores do acidente que começou quando dois catadores de sucata encontraram, em uma clínica abandonada, um aparelho de radioterapia contendo cloreto de césio, altamente radioativo. Sem saber do perigo, eles manipularam o material, que acabou sendo espalhado entre moradores da região, resultando em centenas de pessoas contaminadas e pelo menos quatro mortes confirmadas por exposição aguda à radiação.

Segundo Fernando Coimbra, a série busca dar visibilidade a um episódio quase esquecido no país, destacando as atuações de profissionais de saúde e cientistas em meio a uma corrida contra o tempo. A abordagem será feita por diferentes pontos de vista — das vítimas aos técnicos envolvidos na contenção da tragédia.

“Emergência Radioativa” faz parte de um pacote de dez novas produções brasileiras anunciadas pela Netflix, que inclui também títulos como “Fúria”, sobre o mundo do MMA, e documentários como “Ronaldinho Gaúcho” e “Brasil 70 – A Saga do Tri”. A estreia da minissérie ainda não tem data confirmada.