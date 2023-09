Ministério da Fazenda aumenta estimativa de crescimento econômico

O Ministério da Fazenda aumentou a estimativa de crescimento econômico no País, neste ano, de 2,5% para 3,2%. Segundo a pasta, a elevação na expectativa para o PIB acontece devido à “surpresa no avanço do PIB” no segundo trimestre, aumento da safra projetada para o ano, resultados positivos no terceiro trimestre e a expectativa de recuperação da economia chinesa no quarto trimestre.

As expectativas do governo para o crescimento da economia em 2023 superam a previsão do mercado financeiro. Os analistas esperam um aumento de 2,89% no PIB, segundo dados do Banco Central, publicados nesta segunda (18).