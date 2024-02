Ministério da Saúde libera R$ 18 milhões para combate à dengue em Goiás

O Ministério da Saúde anunciou hoje que realizará o repasse da primeira parcela de R$ 18 milhões destinados ao combate à epidemia de dengue em Goiás. Durante uma reunião realizada nesta terça-feira (20), a ministra Nísia Trindade e o secretário estadual de Saúde, Rasível Santos, discutiram a destinação dos recursos, que serão distribuídos em três parcelas.

Os recursos serão fundamentais para intensificar as ações do Gabinete de Combate às Arboviroses do Estado, abrangendo áreas como manejo ambiental, assistência à saúde e regulação de leitos. O objetivo é reduzir complicações evitáveis e óbitos causados pela doença transmitida pelo mosquito Aedes agypti.

Rasível Santos destacou a importância da sensibilidade do governador Ronaldo Caiado em relação à saúde, ressaltando a necessidade da participação ativa da sociedade na luta contra as arboviroses. “Precisamos cuidar de nossas casas. Ninguém precisa ter dengue, ninguém precisa morrer por dengue. E temos a convicção de que só vamos vencer esse mosquito com muita união”, conclamou o secretário.

A ministra Nísia Trindade reafirmou seu compromisso com Goiás e respondeu à preocupação do governador Caiado quanto às mortes por dengue. “Caiado tem razão ao dizer que é um absurdo, em pleno século 21, as pessoas ainda morrerem por dengue”, afirmou a ministra. “Mas juntos, governo federal, Congresso e estados, vamos trabalhar. E sabemos que isso está sendo feito em Goiás”, destacou.

O senador Jorge Kajuru, que intermediou a reunião, elogiou os esforços do governador de Goiás para garantir a proteção em todos os municípios do estado. No encontro, a ministra também anunciou investimentos de R$ 55 milhões para o custeio anual do Hospital Estadual de Águas Lindas, que será entregue ainda este ano, e se comprometeu a analisar a recompensação do limite financeiro de Média e Alta Complexidade (Teto MAC) do Estado, que já recebeu R$ 150 milhões, com mais R$ 350 milhões a serem repassados pelos recursos já investidos nessa área.