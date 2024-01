Ministério Público orienta municípios no combate à dengue

A Área da Saúde do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Goiás (MPGO) expediu orientação técnico-jurídica a promotoras e promotores de Justiça com atuação no setor de saúde sobre as medidas de controle da dengue, zika e chikungunya, indicadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

O documento traz elementos para subsidiar as membras e membros do MP que desejarem expedir recomendações sobre a adoção das ações de intervenção indicadas em nota técnica da SES.

A coordenadora da Área da Saúde, Marlene Nunes Freitas Bueno, destaca que a SES está preocupada com o aumento dos casos no Estado e solicitou apoio do MPGO para que a Nota Técnica nº 2/2021 seja cumprida. Entre as medidas de controle recomendadas estão:

• ações de mobilização e manejo ambiental;

• manutenção de equipamentos;

• abastecimento e utilização adequada de inseticidas e insumos;

• realização de testes rápidos;

• capacitação dos agentes de controle de endemias;

• capacitação para alimentação dos sistemas de informação;

• visitas domiciliares;

• levantamento rápido de índices para Aedes aegypti (LirAa)

• campanhas de comunicação e informação em saúde;

• ações preventivas em prédios públicos;

• fiscalização e verificação da existência de focos e criadouros em pontos estratégicos;

• notícia sobre a existência de grandes criadouros ou criadouros persistentes na vizinhança.

A coordenadora da Área da Saúde ressalta o aumento dos casos das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, informado pela SES, cujos índices por município, inclusive, podem ser verificados neste link. Neste canal, é possível encontrar a atualização diária dos casos notificados e confirmados, bem como a classificação de risco, bastando digitar o nome do município no sistema de busca (lupa).