Mitsubishi investe R$ 4 bilhões em Catalão

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), comemorou o anúncio feito pela HPE Automotores, representante oficial da Mitsubishi Motors e Suzuki no Brasil, de novos investimentos até 2032 na fábrica de Catalão, no valor de R$ 4 bilhões. A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira (4/4).

“Esse anúncio é importante porque o parque industrial da Mitsubishi tem uma capacidade de produção ainda enorme, o que fomenta a geração de empregos, transferência de tecnologia, e também o desenvolvimento do estado como um todo”, ressalta o titular da SIC, Joel de Sant’Anna Braga Filho, ao lembrar que a montadora foi a primeira a investir no centro do Brasil.

De acordo com a HPE, os R$ 4 bilhões serão direcionados para diversas adequações na unidade industrial para a produção de novos produtos, desenvolvimento de novas tecnologias híbridas e flex, financiamento de pesquisas e estudos para a criação de sistemas de produção cada vez mais sustentáveis e treinamentos para a adequação e capacitação do efetivo de fábrica.

“Os investimentos proporcionarão mudanças muito benéficas para parte importante da força de trabalho na região de Catalão, cuja principal atividade econômica está na indústria automotiva. Por meio deles, teremos profissionais cada vez mais capacitados e aptos a se desenvolverem dentro de suas carreiras neste segmento”, destaca o CEO da HPE, Mauro Luis Correia.

Parceria de 26 anos

Instalada no município de Catalão, no Sudeste Goiano, em 1998, a montadora gera cerca de 12 mil empregos entre diretos e indiretos e comercializa 22 mil veículos por ano.

Em agosto passado, ao completar 25 anos de atividade em solo goiano, a empresa foi visitada pelo governador Ronaldo Caiado. “Temos aqui uma referência mundial. Fiz questão de agradecê-los pela deferência em trazer o que existe de mais moderno em tecnologia. São 25 anos de investimentos do melhor do automobilismo em nosso estado”, afirmou Caiado na oportunidade.

Desde 1998, mais de 800 mil veículos foram comercializados pela marca. “Goiás tem a agradecer e a somar esforços para que a Mitsubishi continue a desenvolver e a crescer sua linha de produção, já que é uma fábrica moderna, fez vários investimentos nos últimos anos e tem um dos setores de pintura mais modernos do Brasil”, complementa o titular da SIC.