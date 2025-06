Morador de Valparaíso ganha R$ 50 mil na Nota Goiana de junho

Um morador de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, foi o grande ganhador do sorteio de junho da Nota Fiscal Goiana. Gilberto Grillo M. Junior levou o prêmio de R$ 50 mil, sorteado nesta quinta-feira (26/6), na sede da Secretaria da Economia, em Goiânia. Além dele, outros 157 consumidores foram premiados com valores entre R$ 500 e R$ 10 mil.

Os três prêmios de R$ 10 mil foram para moradores de Goiânia: Livia Santana N. Máximo, Ingrid Fernandes da Silva e Ercimar Maria F. Leão. Também foram sorteados quatro prêmios de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500, totalizando R$ 200 mil. Os contemplados têm até 90 dias para requisitar o valor no site goias.gov.br/nfgoiana, informando os dados bancários. Ao todo, foram sorteados consumidores de 38 municípios.

A Nota Goiana também oferece desconto de até 10% no IPVA e busca conscientizar sobre a importância da emissão do documento fiscal. Segundo Deibe Paiva Lima, superintendente da Secretaria da Economia, os tributos arrecadados ajudam a financiar os serviços públicos.

Incentivo ao futebol

O programa Time Goiano do Coração distribuiu R$ 1 milhão a clubes da 1ª divisão do Campeonato Goiano. O Goiás Esporte Clube recebeu o maior valor sorteado, R$ 90 mil. Já a Abecat ficou com o segundo prêmio, de R$ 50 mil, e liderou o total geral de repasses com R$ 172,5 mil, seguida por Goiás (R$ 146,1 mil) e Anápolis (R$ 144 mil).

Os valores são definidos com base na média de bilhetes dos torcedores e no número de indicações de novos inscritos. O diretor da Federação Goiana de Futebol (FGF), Leonídio José dos Anjos, destacou a importância da participação da torcida e o impacto do programa no fortalecimento dos clubes do interior.

Informações: Secretaria da Economia – Governo de Goiás.