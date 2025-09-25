Moradora de Mineiros ganha prêmio de R$ 50 mil da Nota Goiana

A Secretaria da Economia realizou os sorteios mensal da Nota Fiscal Goiana (NFG) e o trimestral do Time Goiano do Coração nesta quinta-feira (25/9). Juntos, distribuíram R$ 1,2 milhão. Entre os consumidores, quem levou o prêmio principal, no valor de R$ 50 mil, foi Ludmila Toledo, da cidade de Mineiros, inscrita desde 2015 no programa.

Além do prêmio principal, também foram sorteados três prêmios de R$ 10 mil, que contemplaram moradores de Itumbiara, Goiânia e Anápolis. Outros quatro prêmios de R$ 5 mil sorteados saíram para consumidores de Goiânia e Cristalina.

No total, 158 consumidores ganharam prêmios que totalizam R$ 200 mil, entre prêmios de R$ 500 a R$ 50 mil. A lista completa está disponível no site oficial da Nota Fiscal Goiana. Os ganhadores já podem acessar para pedir o pagamento dos prêmios, pela área restrita do site.

Essa foi a 106ª premiação da Nota Fiscal Goiana, com 4,4 milhões de bilhetes em disputa. “Ganha quem se inscreve no programa e pede o CPF nas notas fiscais, independentemente do valor da compra”, destaca o coordenador da NFG, Leonardo Vieira de Paula.

Segundo ele, cada compra no varejo goiano acumula pontos, e a cada R$ 100 em compras, o consumidor ganha um bilhete eletrônico para concorrer aos sorteios.

Time Goiano do Coração

A edição de setembro também premiou os clubes da 1ª divisão do Campeonato Goiano com R$ 1 milhão, por meio do programa Time Goiano do Coração, com a participação de representantes dos clubes e da Federação Goiana de Futebol.

O time que recebeu a maior quantia foi o Inhumas, com valor de R$ 213 mil, sendo R$ 100 mil provenientes do sorteio. Em seguida, ficou a Associação Atlética Aparecidense que foi contemplada com R$ 101 mil, sendo R$ 60 mil sorteados hoje.

A divisão do valor seguiu as novas regras do programa: R$ 300 mil foram distribuídos proporcionalmente à média de bilhetes gerados; outros R$ 300 mil conforme o número de cadastros válidos com indicação dos clubes; R$ 240 mil repassados de forma igualitária entre os 12 times; além de dois prêmios de R$ 100 mil e R$ 60 mil, sorteados entre os times.