Moradores do Goiás participarão de avaliação das sequelas da Covid-19

O Ministério da Saúde está iniciando a segunda fase da coleta de dados do ‘Epicovid 2.0: Inquérito nacional para avaliação da real dimensão da pandemia de Covid-19 no Brasil’. No estado de Goiás, 250 moradores de seis municípios serão entrevistados ao longo do mês de março. O objetivo é levantar informações para subsidiar a criação de políticas públicas voltadas para o tratamento das sequelas da Covid-19.

As visitas domiciliares abrangerão cidades como Goiânia, Itumbiara, Rio Verde, São Luís de Montes Belos-Iporá, Porangatu-Iruaçu e Luziânia-Águas Lindas de Goiás. A pesquisa, coordenada pelo epidemiologista Pedro Hallal, visa entender o impacto da doença na vida das pessoas e famílias brasileiras, especialmente no que diz respeito às condições pós-Covid.

Os dados coletados serão utilizados para ampliar serviços como atendimento neurológico, fisioterapia e assistência em saúde mental, conforme explica a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), Ethel Maciel. A pesquisa envolverá 33.250 pessoas em 133 municípios brasileiros, selecionadas aleatoriamente, sem coleta de sangue ou testes de Covid.

A empresa LGA Assessoria Empresarial, contratada pelo Ministério da Saúde, será responsável pela realização das entrevistas, enquanto as prefeituras locais foram comunicadas para auxiliar na divulgação e esclarecimento da população sobre o estudo. Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com as prefeituras ou com a empresa LGA pelos telefones (31) 3335-1777 e (31) 99351-2430. Mais informações estão disponíveis nos sites do Ministério da Saúde e da Universidade Federal de Pelotas, uma das instituições envolvidas no estudo.