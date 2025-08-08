search
Geral

Morre aos 66 anos o sambista Arlindo Cruz

Compositor, cantor e multi-instrumentista estava com a saúde debilitada desde 2017, quando sofreu um AVC


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 08/08/2025 - 15:41

Morre aos 66 anos o sambista Arlindo Cruz (reprodução Instagram)
Compositor, cantor e multi-instrumentista estava com a saúde debilitada desde 2017, quando sofreu um AVC(arlindocruzobem/Instagram)

O cantor, compositor e multi-instrumentista Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro. Um dos maiores nomes do samba, o artista estava com a saúde fragilizada desde 2017, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A informação foi divulgada pela Agência Brasil.

Nascido em 14 de setembro de 1956, no bairro de Madureira, Zona Norte do Rio, Arlindo Domingos da Cruz Filho iniciou seu contato com a música aos 7 anos, quando ganhou o primeiro cavaquinho. Ainda jovem, tocou ao lado de nomes como Candeia e, posteriormente, participou das rodas de samba do Cacique de Ramos, onde se aproximou de Jorge Aragão, Beth Carvalho, Almir Guineto, Zeca Pagodinho e Sombrinha, seu grande parceiro musical.

Foi nesse ambiente que recebeu o convite para integrar o grupo Fundo de Quintal, ajudando a renovar o gênero com uma sonoridade mais moderna, sem perder a essência das tradições. Durante 12 anos no grupo, e depois em carreira solo, Arlindo Cruz acumulou mais de 700 composições, eternizadas em vozes como as de Zeca Pagodinho, Alcione e Beth Carvalho. Entre os maiores sucessos estão O Show Tem que Continuar, Meu Lugar e Bagaço de Laranja.

Além da carreira fonográfica, Arlindo era presença marcante no carnaval carioca e figura querida nas quadras de escolas como o Império Serrano. Defensor da cultura popular, também era torcedor apaixonado do Flamengo.

